Brummens voedselbos maakt kans op Steenbreektrofee

BRUMMEN – Voedselbos Nieuwe Erven in Brummen is één van de zes genomineerden voor de Steenbreektrofee 2023. In deze landelijke verkiezing van Stichting Steenbreek worden inspirerende en innovatieve voorbeeldprojecten, die laten zien hoe groen en water op een praktische manier worden benut, in het zonnetje gezet.

Bij de verkiezing van de Steenbreektrofee 2023 staat thema ‘Samen voor meer groen in de buurt’ centraal en dat past heel goed bij Nieuwe Erven. Het voedselbos kwam in 2017 tot stand in nauwe samenwerking tussen gemeente en inwoners. Het ligt in de openbare ruimte van de wijk Elzenbos, waar komende jaren nog veel nieuwe woningen worden gebouwd.

De jury omschrijft de inzending van Voedselbos Nieuwe Erven als volgt: “Het voedselbos Nieuwe Erven maakt bewoners bewuster van korte ketens in een duurzame voedselvoorziening en betrekt hen daarbij. Het draait niet om productie en verkoop van fysieke oogst, want de sociale oogst is de grote winst. Het is een leerproject over het combineren van gemeenschapszin, voedsel, educatie en biodiversiteit.”

De vrijwilligers van het voedselbos zijn trots op de nominatie: “Met 25 actieve vrijwilligers zetten we elke week in voor onze buurt. We werken samen met planten, bomen, dieren én mensen. Dat geeft voldoening, en levert nieuwe contacten op met inwoners uit Brummen en geïnteresseerden -jong en oud- uit het hele land. Het is geweldig dat ons project waardering krijgt door middel van de nominatie bij deze landelijke verkiezing.” Op woensdag 11 oktober wordt in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem de winnaar van de trofee bekend gemaakt.

Zomerse rondleidingen

Het voedselbos is openbare ruimte en daarmee voor iedereen toegankelijk. Wie het verhaal achter het voedselbos graag hoort, is welkom tijdens één van de zomerse rondleidingen. Deze vinden tot en met september plaats op elke laatste zaterdag van de maand. De eerstvolgende rondleiding is dus zaterdag 29 juli, deze begint om 10.30 uur.

voedselbosnieuweerven.nl

voedselbosnieuweerven@gmail.com