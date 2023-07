Badmeester Hans Verlangen: “Zwemdiploma vaak waardeloos”

LOENEN – Wie tijdens de zwemvierdaagse het Loenense Zwembad binnenkwam, dit direct een bord met een tekst van badmeester Hans Verlangen. “Geen goed diploma, niet in het diep.” Het zit de badmeester zo dwars dat hij deze boodschap op deze manier aan de ouders duidelijk wil maken. Hij licht deze mededeling graag verder toe.

Ieder meent dat een behaald zwemdiploma een goed en geldig diploma is en men overal kan zwemmen. Dit blijkt echter niet zo te zijn. Verlangen legt uit: “Veel kort geleden behaalde diploma’s zijn geen stuiver waard. De kinderen krijgen wel het papiertje, maar kunnen niet voldoende zwemmen. Ik heb dat al vaak mee gemaakt en dikwijls kinderen moeten redden die wel zwemdiploma’s hebben, maar zich in het diepe niet kunnen redden.”

De badmeester heeft wel een vermoeden wat er schuilgaat achter het slecht leren van het diploma zwemmen: “Tegenwoordig worden de diploma’s veel te gemakkelijk verstrekt. Sommige instructeurs willen hun geld gemakkelijk verdienen en letten niet goed op dat de jeugd echt goed kwam zwemmen. De kinderen moeten veel meer ervaring opdoen. Niet even snel, snel het diploma halen, De ouders zijn daar ook veel te gemakkelijk in. De kinderen hebben te weinig pit om lekker fors te zwemmen. Ik maak dit nu hier dagelijks mee. Daarom wil ik vooral de ouders waarschuwen, maar ook de kinderen. Sommigen durven ondanks het diploma niet in het diepe. Ze voelen zich te onzeker.”

Om die onzekerheid wat weg te nemen is de badmeester begonnen om op zaterdagmorgen gratis les te geven aan kinderen die al een diploma hebben maar het toch beter willen leren. Volgens Verlangen werpt dit uurtje duidelijk vruchten af.

Badmeester Verlangen heeft, ondanks zijn 71 levensjaren, nog altijd veel plezier in het vervullen van zijn taak in het Loenense bad te volbrengen. Samen met zijn vrouw is hij hier trouw aanwezig en hij kan rekenen op een goede ploeg medewerkers. Sommigen hulpen komen er al tientallen jaren. Vooral badjuf Bianca heeft al heel wat badmeesters meegemaakt.

Foto’s: Martien Kobussen

De Loenense Zwemvierdaagse in het bad Molenallee had dit jaar een recorddeelname gekregen. Zo’n honderdveertig deelnemers sprongen vier avonden in het, door de zomerzon lekker verwarmde, water. Dat waren wat meer deelnemers dan vorig jaar. Het bad zag er feestelijk uit.

Er kon gekozen worden voor tien, twintig, dertig of veertig baantjes, oftewel 250, 500, 750 of 1000 meter zwemmen. Vrijwilligers langs de kant noteerden ijverig de gezwommen baantjes. Een paar dames hebben de taak de pasjes af te stempelen. Zij doen dit al vele jaren en vinden het nog altijd leuk om te doen.

De badleiding zorgt dat er tijdens de zwemvierdaagse dagelijks leuke activiteiten zijn. Zo was er een luchtkussen en konden deelnemers lekkere cocktails maken. Op de slotavond kwamen de mannen van de Loenense brandweer ook naar het bad. De jeugd mocht proberen om met de brandslangen om te gaan en vond het prachtig om met het water te spelen. Badmeester Hans Verlangen heeft met de brandweer een goede band. Hij stelt zijn bad af en toe beschikbaar aan de brandweerlieden om sommige oefeningen te doen.

Op de slotavond kregen de deelnemers ook hun verdiende trofee, waarvoor vier avond flink is gezwommen.

