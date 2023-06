Wereldkampioenschap tweespannen 2025 in Beekbergen

BEEKBERGEN – Het wereldkampioenschap voor tweespannen komt in 2025 naar Nederland. De internationale paardensportbond FEI heeft op 6 juni besloten het wereldkampioenschap voor tweespannen in 2025 toe te kennen aan de organisatie van het Paardenspektakel in Beekbergen. In de tweede helft van augustus van dat jaar wordt op de terreinen van Riant Equestrian Centre van Mieke van Tergouw gestreden om de medailles.

Al een kleine 40 jaar wordt op en rond de terreinen van Riant in Beekbergen een menwedstrijd van formaat georganiseerd. “Mijn vader Bertus heeft destijds dit evenement opgezet. Het is de kroon op zijn werk dat we over twee jaar het WK mogen organiseren”, aldus een enthousiaste Mieke van Tergouw, die in 1995 zelf tot wereldkampioene werd gekroond. “Na de coronajaren hebben wij als organisatie een toekomstplan gemaakt met een WK als grote stip op de horizon. Dat we nu het WK toegewezen krijgen, is supergaaf. We hebben hier alle mogelijkheden om er een prachtig kampioenschap van te maken.”

Toonaangevend

Het wereldkampioenschap voor tweespannen wordt eens in de twee jaar gehouden. Dit jaar is het in het Franse Le Pin au Haras. De laatste keer dat het WK tweespannen in Nederland plaatsvond, was in 2021 in het Limburgse Kronenberg. Nederland is een toonaangevend land in de mensport en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) is enthousiast dat het WK tweespannen weer in Nederland komt. “In Beekbergen zijn alle ingrediënten aanwezig om een geweldige wedstrijd te organiseren. De toewijzing van het WK is daar een mooie bevestiging van. Ik kijk er naar uit om de beste tweespanmenners weer te mogen ontvangen in Nederland. Daarbij hoop ik natuurlijk op veel eremetaal voor de Nederlandse delegatie”, vertelt KNHS directeur topsport Iris Boelhouwer.

Paardenspektakel

Mieke van Tergouw werkt er met haar organisatieteam hard aan om de internationale wedstrijd ieder jaar naar een hoger niveau te tillen. Dat werd voor de komende editie al beloond met de O-status, wat betekent dat er ook een landenwedstrijd wordt verreden, een extra wedstrijdelement dat de absolute top naar Beekbergen trekt. Dat is dit jaar voor het eerst in Beekbergen en het vormt een mooie opmaat naar het Wereldkampioenschap.

Op dit moment is het team volop bezig met de voorbereidingen voor het Paardenspektakel 2023, dat van 27 tot en met 30 juli wordt gehouden. Tijdens dit CAIO rijden twee- en vierspannen. Bovendien wordt er gestreden om het Nederlands Kampioenschap voor vierspannen en dat van de paramenners. Naast mensport van wereldniveau zijn de gezellige sfeer met een country fair, ponyrijden voor kinderen, een charity dinner, gezellige feesten en een sfeervol VIP paviljoen de ingrediënten voor dit topevenement.

Mieke van Tergouw in actie in de waterhindernis