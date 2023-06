Vrouwen 1 Sportclub Brummen kampioen

BRUMMEN – Zaterdag 20 mei was de kampioenswedstrijd van Sportclub Brummen Vrouwen 1. Na vier overwinningen op een rij konden de dames tegen hun directe concurrent vv Ruurlo Vrouwen 1 vervroegd kampioen worden én dat is gelukt!

De dames vertrokken om 9.30 uur vanaf het Marktplein met een spelersbus naar Ruurlo. Shirtsponsor Robert Middendorp van Intercombi BV heeft de gehele voor het dameselftal gesponsord. Een goed half uur later kwam de bus vol spelers en supporters aan en de dames van vv Ruurlo wisten gelijk dat hun tegenstander binnen was, want met een box en twintig hard meezingende dames was het zeker niet te missen.

Na een typische warming-up onder leiding van aanvoerster Jaimy Gardien ging dan eindelijk om 11.00 uur de wedstrijd van start. Bij gelijkspel of winst zouden de meiden genoeg punten hebben voor het kampioenschap. Het begin van de wedstrijd begon wat aarzelend en stroef en de spanning was duidelijk te merken. Vrij vroeg in de wedstrijd viel de 1-0 voor de tegenstander, vv Ruurlo. De dames wisten dat er wat moest gebeuren, want anders zou Ruurlo slim genoeg zijn om het niet meer weg te geven. Door een tactische wissel van trainster Bertine Lentink om meer snelheid in de Brummense ploeg te gooien was de ommekeer snel gemaakt. Tien minuten voor rust werd de 1-1 gemaakt door Britt Straatman.

Na de rust kregen de Brummense dames de overhand, maar de kansen werden nog niet direct benut. Het vele publiek werkte hartverwarmend en de ‘harde kern’ had zelfseen trommel meegenomen om de dames wat extra spirit te geven. Al het harde werk werd eindelijk beloond door een prachtgoal van Rosa Weijl, die de 1-2 op haar naam mocht schrijven. En niet veel later ook de 1-3.

Daar was eindelijk het verlossende eindsignaal. En daar vlogen de vrouwen van Brummen op elkaar af. Het liedje ‘K-K-K-Kampioenen’ schalde luid uit de speelsters en de box. Voorzitter Paul Busser huldigde het vrouwenelftal ter plaatse met lovende woorden over hun seizoen. Met een kampioensschaal en medailles konden de dames dan ook weer goed aan hun terugreis beginnen.

Eenmaal terug gekomen in Brummen werd er op het Marktplein nog even gezongen, zodat iedereen wist wie er kampioen was geworden. Als verrassing kregen de dames een lunch gesponsord door Wouter Westdijk van Grand Café Audrey’s. Het kampioenschap van de dames betekent dat ze vanaf het nieuwe seizoen 2023-2024 promoveren naar de derde klasse en daarmee het hoogst spelende vrouwenteam van de gemeente Brummen worden.