Vervuilde Lonaparkvijvers worden geschoond

LOENEN – Het bestuur van de Dorpsraad Loenen Zonnedorp heeft onlangs overleg gehad met de gemeente Apeldoorn over enkele zaken. Al lang staat het schonen van de vijvers in het Lonapark op het verlanglijstje van de Dorpsraad. Het gaat om twee van de drie vijvers die oorspronkelijk hoorden bij het kasteel Ter Horst.

Al lang zijn de sterk vervuilde vijvers een doorn in het oog van velen. Jaarlijks komt door de vele beuken en eiken in de directe omgeving veel bladeren in het water terecht. Het onderhoud van de vijvers was lang in handen van het Waterschap. Sinds enkels jaren heeft de gemeente Apeldoorn, die ook zorg draagt voor het onderhoud van het park (Het Eiland), het onderhoud op zich genomen. Enige jaren is er echter niets aan gedaan.

De gemeente heeft nu geld vrij gemaakt om de vijvers weer in oude glorie herstellen. Hierbij wordt de hulp ingeroepen van Loenenaren die in het verleden hebben gewerkt aan de sprengen en beken en veel kennis van zaken hebben. Het werken met zware graafmachines kan veel schade toebrengen aan de bodem van de vijvers. Daarom wordt in nauw overleg bekeken hoe de vijvers het best geschoond kunnen worden.

De vijvers in het Lonapark zijn cultureel erfgoed. In de vorige eeuw werd het kasteel Ter Horst met papiermolens, gronden en bossen te koop aangeboden. Houthandelaar Russelman kocht het kasteel met bossen en een van de drie vijvers. Met deze vijver, die gevoed wordt door een van de sprengen van de Loenense Molenbeek, had hij een speciaal doel. Nog altijd gebruikt kleinzon Alexander de laagste vijver voor het ‘wateren’, het uitharden van boomstammen.Het water uit de hoogste vijver met welbronnen in v-vorm tussen Hoofdweg en Mei-Allee stroomt over in de tweede vijver en daarna gaat het overtollige water in de bomenvijver,

De papierfabrikanten van Loenen hebben het Lonapark met vijvers aangekocht en aan de Loenense bevolking geschonken. De gemeente Apeldoorn heeft nadien het onderhoud overgenomen. Het park staat bekend als Het Eiland waarin tot voor enige jaren geleden nog de Muziekkoepel stond. Helaas is hier weinig gebruik van gemaakt en verloederde het gebouw. Het werd een ‘speelplek’ voor de Loenense pubers. Het gebouw werd afgebroken en sindsdien heeft het park met fraaie rododendrons alleen een functie voor wandelaars en personen die hun hond uitlaten.Ook komen er een aantal afvalbakken in het Lonapark. Deze zullen geleegd worden door de buren van het Lonapark.

Foto: Martien Kobussen

Door vele jaren bladval zijn de vijvers sterk vervuild