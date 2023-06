Veranderingen bij Gelre ziekenhuizen eerder ingezet

ZUTPHEN/APELDOORN – Gelre Ziekenhuizen gaat al in juli aan de slag met de herinrichting van de zorg in de ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn. Dit om sneller duidelijkheid te verschaffen aan patiënten, medewerkers en partners, maar ook de personele krapte op te vangen. Dit betekent volgens Gelre dat de meeste (acute) zorg gewoon doorgaat zoals gewend. In specifieke situaties worden patiënten overgebracht of doorverwezen naar Apeldoorn of een ander ziekenhuis.

Zo verandert de verpleegafdeling Kind & Jeugd in een kinderdagbehandeling. Kinderen en jongeren kunnen nog steeds naar Zutphen voor onderzoeken, behandelingen en planbare operaties waarvoor geen langdurige opname nodig is. Ook de polikliniek blijft en spoedgevallen kunnen ook nog steeds in Zutphen terecht. Alleen voor opnames met minimaal één overnachting gaan kinderen per 1 juli naar Gelre Apeldoorn of een ander ziekenhuis in de buurt.

SEH

De Spoedeisende Hulp (SEH) Zutphen blijft 7 dagen per week, 24 uur per dag open. Deze wordt later in het jaar ‘s nachts een spoedplein in samenwerking met de huisartsen. Vanaf 1 juli worden in Zutphen geen acute operaties meer uitgevoerd in de nacht. Patiënten gaan na stabilisatie in Zutphen naar Apeldoorn of een ander ziekenhuis voor een operatie.

Hartbewaking

De Cardio Care Unit sluit in Zutphen. Als er in Zutphen hartbewaking van patiënten nodig is, dan gebeurt dit op de Spoedeisende Hulp en Eerste Harthulp. Verpleegkundigen van de huidige CCU en Intensive Care (IC) gaan daar deze zorg bieden. Over enkele maanden, als voldoende verpleegkundigen hiervoor zijn opgeleid, wordt deze zorg weer geboden op verpleegafdeling cardiologie/neurologie. Patiënten met een verdenking op een hartinfarct worden door de ambulance naar Apeldoorn of andere gespecialiseerd ziekenhuis gebracht.

IC

De Intensive Care (IC) in Zutphen heeft twee bedden en verhuist naar de Spoedeisende Hulp en Eerste Hart Hulp voor kort verblijf. Daar kunnen patiënten gestabiliseerd en beademd worden. Patiënten die een IC-opname nodig hebben, gaan na stabilisatie naar Apeldoorn of een IC in een ander ziekenhuis.

De hartkatheterisatiekamer sluit in Zutphen. De laatste poli(klinische) hartkatheterisaties en pacemakerimplantaties in Zutphen vinden plaats in de week van 10 juli. Daarna worden patiënten hiervoor behandeld in Apeldoorn.