Theater in ruimteschip in Ellecom

ELLECOM – Op zondag 18 juni wordt in Ellecom de spectaculaire aankomst verwacht van het ruimteschip van tijdreiziger Didès Elspa Révellas. Volgens het Historisch Centrum Gelderland is de aankomsttijd 14.00 uur, in het weiland naast de Zutphensestraatweg 1 in Ellecom. Men verwacht dat de tijdreiziger uit 1573 ook daadwerkelijk aan boord is en het publiek veel kan vertellen over zowel het verleden als de toekomst van de gemeente Rheden.

Wie houdt van locatietheater en een onverwachte ontknoping, kan zijn of haar hart ophalen op 18 juni. Volgens de berekeningen gaat het om een ruimteschip van 6 meter hoog. Aan boord zou ruimte zijn voor de bemanning, de visionair en ontwerper van Spaanse afkomst: Didès Elspa Révellas.

Walter de Wit, oud voorzitter van de Historische Kring, zal deze middag de toeschouwers bijpraten over het onderzoek naar de mysterieuze figuur. Verder is een team van deskundigen ingeschakeld om de aankomst te begeleiden.Het publiek is van harte welkom om bij dit spektakel aanwezig te zijn. De toegang is gratis.

Ontknoping

Lang zijn de inwoners van de gemeente Rheden in spanning gehouden over het onderzoek naar de kist uit 1573, die bij de sloop van het oude gemeentehuis gevonden is. In wekelijkse episodes heeft het Historisch Centrum Gelderland informatie vrijgegeven over de inhoud van de kist, waaronder verschillende historische documenten. Hieruit kwam een verrassend verhaal naar voren over Didès Elspa Révellas, de mogelijke grondlegger van de gemeente. De gevonden landkaart heeft uiteindelijk de locatie onthuld van de aankomst van deze van oorsprong Spaanse tijdreiziger.

Het Verhaal van de kist is in tien delen na te lezen op de website van de gemeente Rheden 450 jaar.