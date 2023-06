Spanning met steigerende trekkers in Klarenbeek

KLARENBEEK – Jan van der Lee uit Achterberg was met zijn supertrekker Red Indian één van de toppers op het Trekker Trek-festijn in Klarenbeek. Hij kwam met dit dure pronkstuk hier aan de start. Gezien de bescheiden afmeting van de rode supertrekker verwachtte men niet de enorme krachtexplosie die na start zorgde voor een soort vliegende tocht over de wedstrijdbaan naar de finish. En de trekkerslep is natuurlijk niet volledig als Henk Elskamp met zijn smeuïge commentaar in het Klarenbeeks dialect daar niet bij aanwezig is op zijn plekje onder een parasol.

Vele stoere mannen en ook enkele vrouwen probeerden zaterdag 18 juni alles uit hun machine te persen om de finish te halen bij de jaarlijks trekkertrekwedstrijden in Klarenbeek. Vaak gaf te trekker het op en ‘steigerde’ op korte afstand van de eindstreep. Vaak tot grote teleurstelling van de rijder, die alles op alles zetten om full pull te halen en in de prijzen te vallen.

Het bestuur van de stichting Trekker Trek Klarenbeek had veel moeite gedaan om de kleibaan aan de Lokaalweg goed in orde te houden voor de geplande wedstrijden. Het lukt de stichting weer om ieder jaar met veel vrijwilligers deze wedstrijden op te zetten. Met een zelf aangelegde kleibaan kunnen veel kosten worden bespaard.

De deelname was met 160 deelnemers weer groter dan vorige jaren. De acht klassen varieerde van de lichte ‘boeren’ klasse, de standaardklasse 2800 kg tot de zware jongens in 3600 kg supersport en 12.000 kg standaard. De deelnemers zijn niet alleen afkomstig uit Klarenbeek en omliggende dorpen, maar ook vanuit het hele land weten de trekkerrijders Klarenbeek te vinden.

Gestart werd met de standaardklasse tot 2800 kg. Slechts een paar deelnemers wisten de volle lengte van 100 meter uit te rijden, een full pull, met de zware slep achter zich. De meeste rijders reden met twee dubbele achterbanden. Luuk Matser uit Rheden dacht dat het met een derde band aan weerszijden beter zou gaan, maar helaas verloor hij kort bij de finish een band.

De full-pull rijders moesten daarna opnieuw aan de slag te komen tot een eindrangschikking. Voorzitter Arno Hendriks reikte de prijzen uit.

Er werd zaterdag bij stralend zomerweer vlot gereden. De organisatie had machines ingezet om de kleibaan na iedere rit weer geheel te egaliseren. Toch duurde het tot ver in de avond voordat alle klassen hun rit hadden gedaan en de winnaars bekend waren. Mede door het fraaie zomerweer trok het Klarenbeekse evenement veel publiek.Vooral bij jongeren is het evenement in trek.

Er waren enkele dames die meededen aan de trekkertrek. Tisja Arendsen uit Klarenbeek bracht met haar trekker International 1046 de slep tot een afstand van 53.36 meter. Carola van Schaik uit Zegveld behoorde ook tot de weinige vrouwen die op de trekker plaatsnamen. Met de behaalde afstand van 77,64 meter was zij wel tevreden.

Foto: Henny Versteeg