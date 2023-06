Ruilmiddagen plaatjesboek 450 jaar

RHEDEN /VELP – Voor degenen die het plaatjesboek ‘450 jaar Rheden Bijzonderheden over de geschiedenis van de gemeente Rheden’ nog niet compleet hebben, zijn er op woensdag 28 en vrijdag 30 juni ruilmiddagen in Velp en Rheden. Tot en met 25 juni is het nog mogelijk plaatjes te sparen bij aankoop van boodschappen bij Jumbo Velp, Plus Velp en Plus Rheden.

Vanaf 15 april tot en met 25 juni krijgen klanten bij 10 euro aan boodschappen bij Jumbo Velp, Plus Velp en Plus Rheden bij iedere 10 euro een gratis zakje met vier verzamelplaatjes met leuke weetjes over Rheden. De weetjes in het verzamelboek komen bijna allemaal uit de Canon van Rheden (overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis) en zijn verzameld door Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal.

Op 28 juni is er van 13.30 tot 16.00 uur een ruilmiddag in Velp in ontmoetingscentrum De Paperclip aan de Eiberstraat 16. Op vrijdag 30 juni is het van 14.00 tot 16.00 uur in het Dorpshuis aan het Mr. B. van Leeuwenplein 3 in Rheden mogelijk om in het bezit te komen van missende plaatjes. Vergeet niet de dubbele plaatjes mee te nemen naar de ruilmiddagen.

Er lag al langer een verzoek van het bedrijf Adfo Loyalty om een plaatjesboek te maken voor de gemeente Rheden. Het 450-jarig bestaan van de gemeente vormde een mooie aanleiding om dit idee verder op te pakken. Maar wel onder de voorwaarde dat alle supermarkten in de gemeente Rheden in de gelegenheid werden gesteld mee te doen. Mede dankzij de tomeloze inzet van de leden van Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal is dit boek tot stand gekomen.