Robert de Haan verbreekt records

EERBEEK – Robert de Haan uit Eerbeek is nog maar net begonnen aan zijn debuutseizoen in zowel de Benelux als de Britse Porsche Carrera Cup, maar hij blijft records verbreken. Met inmiddels zes races achter de rug heeft de 16-jarige op vijf podia gestaan, met maar liefst drie nummer 1-posities. Robert gaat de recordboeken in als jongste winner ooit van een Porsche Carrera cup race.

Tijdens de eerste race van het seizoen op Donington Park in Engeland werd Robert de Haan de jongste overall racewinnaar in de historie van het kampioenschap. “Het is een fantastisch gevoel om de eerste race van het seizoen te winnen, de race was erg goed, het team heeft de auto goed geprepareerd. Het was fun om op een opdrogende baan te rijden,” aldus Robert.

In de tweede race kreeg Robert in de eerste sector te maken met aquaplaning op vier banden. In Brands Hatch eind mei kwam Robert tijdens beide races als eerste over de finish. Door een safetycar-situatie moest de Haan twee plaatsen teruggeven na de podiumceremonie. In het Brits kampioenschap staat Robert nu tweede algemeen en staat hij bovenaan in het rookie kampioenschap.

Spa Francochamps

Met een eerste en tweede plek bestempelde Robert ook in het Benelux kampioenschap gelijk zijn talent, onder wisselende weersomstandigheden werden beide races verreden en liet Robert zich onder deze zware omstandigheden niet van de wijs brengen. ‘A name to remember’ klonk tijdens de aankondiging van Robert op het podium. Net zoals in Engeland staat Robert in het Benelux kampioenschap nu tweede algemeen en staat hij aan de leiding in het rookie kampioenschap.