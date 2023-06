Rhedense opiniepijlers weer op pad

GEM.RHEDEN – Opnieuw kunnen Rhedense inwoners vertellen wat zij belangrijk vinden. Nu gaat het over hoe zij denken dat het leven er over zes tot tien jaar uitziet. Wat is er dan bereikt op het gebied van bijvoorbeeld vitaliteit, gezondheid en financiële bestaanszekerheid van inwoners. Kan iedereen dan fijn en veilig leven in de gemeente Rheden? Om te horen wat inwoners belangrijk vinden gaan de Opiniepijlers in de periode van 16 tot en met 29 juni de straat op en kunnen inwoners met hen in gesprek.

In de afgelopen periode zijn er ook verschillende dorpsgesprekken geweest. Deze gingen vooral over hoe de dorpen er over twintig jaar uit kunnen zien. Met deze informatie kan de gemeente een omgevingsvisie opstellen. Nu heeft de gemeenteraad van Rheden opdracht gegeven om te werken aan een visie over het sociale aspect van de lokale samenleving.

In die visie komt te staan welke thema’s de komende zes tot tien jaar de meeste aandacht moeten krijgen. Daarmee geeft de visie richting bij het bepalen van de ambities en wat daarvoor gedaan moet worden. Nadat de visie is vastgesteld door de gemeenteraad kan verder gewerkt worden aan de uitvoering daarvan. Dan gaat het over wat gemeente, partners en inwoners kunnen bereiken op sociaal en maatschappelijk gebied en hoe dat met elkaar bereikt kan worden.

De Opiniepijlers trekken met hun busje de gemeente in om met mensen in gesprek te gaan. Zo zijn zij onder andere te vinden op vrijdag 16 juni op het Churchillplein in Velp, op zaterdag 17 juni in Velp op de parkeerplaats achter Albert Heijn, op dinsdag 20 juni bij het Sprengenhuus in Laag-Soeren. Op woensdag 21 juni in Rheden op de hoek Oranjeweg/Groenestraat, op vrijdag 23 juni op de Prinses Amaliahoek in de Steeg, op dinsdag 27 juni bij de Muziektent in Ellecom en op woensdag 28 juni op de weekmarkt in Dieren.

Daarnaast kunnen inwoners de Opiniepijlers ook zonder hun bus tegenkomen op plekken waar mensen elkaar ontmoeten, sporten of naar school gaan. Inwoners die de Opiniepijlers mislopen of liever online hun input geven, kunnen van vrijdag 16 juni tot en met vrijdag 7 juli een online vragenlijst invullen. Deze is te vinden via meedenkeninrheden.nl.

