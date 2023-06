Rhedens Dorpsbelang overhandigt resultaten dorpsschouw aan wethouder Gea Hofstede

RHEDEN – Het bestuur van Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang (RD) heeft de eindrapportage van de eerder dit jaar gehouden dorpsschouw aangeboden aan wethouder Gea Hofstede. Dat gebeurde tijdens een drukbezochte algemene ledenvergadering op woensdag 7 juni. De schouw vond plaats in de maanden maart en april, waarbij alle straten in het dorp zijn gecontroleerd op de thema’s schoon, heel, veilig en mooi, voor zover het de openbare ruimte betreft.

Chris van Zwam, coördinator van de dorpsschouw, gaf namens RD een presentatie van de resultaten en overhandigde aansluitend het eindrapport aan zowel wethouder Gea Hofstede als Freddy van Lee, gastheer/senior medewerker Buurtbeheer van de gemeente Rheden. “In algemene zin ziet de openbare ruimte in het dorp Rheden er redelijk tot goed uit. Maar er zijn verbeterpunten. Bewoners, woningcorporatie en de gemeente hebben allemaal een rol om hun dorp schoon, heel, veilig en mooi te houden”, aldus van Zwam. Wethouder Gea Hofstede prees de inzet van het Dorpsbelang. “Ik ben heel blij dat zoveel vrijwilligers energie hebben gestoken in de uitvoering van deze schouw en samen de verbeterpunten in het dorp in kaart hebben gebracht. Dat zegt heel veel over jullie betrokkenheid bij dit mooie dorp. Net als bij de vorige schouw gaan we nu bekijken welke zaken we snel kunnen oppakken en voor welke we wat meer tijd nodig hebben.”

Trottoirs

De belangrijkste conclusie van de dorpsschouw is dat trottoirs moeilijk begaanbaar zijn voor voetgangers en mensen met een rolstoel, rollator of kinderwagen. Er zijn verschillende oorzaken, zoals veel tuinen waarbij beplanting, hagen en bomen op en boven het trottoir groeien. Soms is nog niet de helft van het trottoir begaanbaar. Daarnaast vormen verzakte en scheve stoeptegels, in de weg staande bomen en wortelopdruk een belemmering. Een verlaagde stoeprand voor blinden en mensen met een rolstoel of kinderwagen is op meerdere hoeken van de straat in een klein deel van het dorp niet aanwezig.

Betere communicatie

Verder concludeerde de belangenvereniging dat voor een snelle opvolging van reparatie aan de openbare weg en het trottoir er beter dient te worden gecommuniceerd over hoe de dorpsbewoners een melding over schade kunnen doorgegeven aan de gemeente. Dorpsbelang pleit voor uitgifte van een sticker met informatie hoe men een melding kan doen via de app Fixi, WhatsApp en via de website of telefonisch bij de gemeente Rheden.

Daarnaast constateerde de belangenvereniging dat op enkele wegen oude/defecte voertuigen langdurig stonden geparkeerd. Ook wordt in de tuin van een woonhuis schroot opgeslagen. “Het lijkt op het oneigenlijk gebruik van de openbare weg en niet toegestane activiteiten. Dat wekt veel ergernis op bij dorpsbewoners.” Rhedens Dorpsbelang vraagt om een actieve rol van de afdeling Toezicht en Handhaving. Ook voor het op- en over het trottoir groeiend groen.

Storende panden

Niet bewoonde panden zijn volgens het Dorpsbelang echt storend voor het aanzien van het dorp. Het gaat dan om de al jaren niet bewoonde panden aan de noordelijk entree van het dorp (locatie oude apotheek) en zuidelijke entree (dichtgetimmerde panden aan de Oranjeweg). De gemeente wordt gevraagd daar aandacht aan te besteden.

De afgelopen paar merkte de vereniging jaar ook verbeteringen aan het dorp op die zeker niet over het hoofd zijn gezien. Voorbeelden zijn het Dorpspark Rheden (project Zuidflank) met nieuwe brug en wandelpad langs De Laak, het vernieuwde speelterrein aan Koningsland en veiliger gemaakte spoorwegovergangen. De mooist onderhouden tuin was volgens de schouwers bij het pand (voorheen Mauritiuskerk) in de Mauritiusstraat. Het volledige eindrapport van de dorpsschouw is eerdaags op de website van Rhedens Dorpsbelang te downloaden.

De resultaten worden door Chris van Zwam, coördinator van de dorpsschouw overhandigt aan wethouder Gea Hofstede en Freddy van Lee

