Ondertekening cultuurconvenant gemeente Brummen

GEM. BRUMMEN – Burgemeester Alex van Hedel heeft op woensdag 7 juni het 4-jarig cultuurconvenant ondertekend in het gemeentehuis in Brummen. Het huidige cultuurconvenant loopt op maandag 31 juli af. Door de goede ervaringen van de scholen in de gemeente Brummen in voorgaande jaren, zijn in de afgelopen maanden hernieuwde afspraken gemaakt over cultuureducatie op scholen voor de aankomende vier jaar.

De ondertekening vond plaats in het bijzijn van schoolbesturen en vertegenwoordigers, SWB, combinatiefunctionarissen Cultuur en de directeuren van de scholen uit de gemeente Brummen. Samen met de aanwezige kinderen uit groep 5 van de St. Pancratius uit Brummen ging het over wat cultuur is en wat dit in het onderwijs zo belangrijk maakt. De kinderen hebben een act opgevoerd, waarbij zij zongen en dansten.

De doelen die gelden voor dit convenant gaan over de verbetering van het huidige cultuurprogramma, die de basis vormen voor samenwerking van verschillende partijen die bijdragen aan cultuureducatie op basisscholen in gemeente Brummen en het delen van toekomstige ambities. Zo maakt het convenant het mogelijk om kinderen van scholen bijvoorbeeld een kerk te laten muziek, naar een theatervoorstelling te laten gaan of meer te leren over natuur, muziek en dans.

Wethouder Annika van Klinken is de wethouder binnen dit beleidsterrein, maar heeft burgemeester Alex van Hedel gevraagd haar te vervangen vanwege een gebroken voet. Wethouder Van Klinken zegt: “Ik ben ontzettend blij dat wij dit meerjarig cultuurconvenant met trots kunnen ondertekenen. Cultuur is een begrip dat overal naar voren komt, maar waar we echt wel wat extra aandacht aan mogen besteden. Het is heel mooi dat we dit implementeren bij de basisscholen, zodat de leerlingen kunnen ontdekken wat cultuur is en wat zij ermee kunnen doen. Samen deze ontdekkingsreis maken is daarin heel erg mooi en bijzonder!”