Nieuwe regels voor parkeervergunning in Doesburg

DOESBURG – Het parkeervergunningensysteem in Doesburg op de schop. Om de lange wachtlijsten voor parkeervergunningen te verkorten en het systeem eerlijker, kloppender en transparanter te maken, gaat het toewijzingssysteem en de indeling van de vergunningszones veranderen. Er wordt één parkeervergunning per adres verstrekt en wie op eigen terrein, in een garage of op een oprit, kan parkeren, kan geen aanspraak maken op een parkeervergunning. Wel zijn er uitzonderingen mogelijk. De gemeenteraad van Doesburg ging hier op donderdag 25 mei unaniem mee akkoord.

Met de herijking van het parkeervergunningensysteem moeten verschillende knelpunten worden opgelost: de onduidelijkheid op straat, handhaafbaarheid en verkeersveiligheid.

De parkeersituatie op straat is niet overal even duidelijk. Zo zijn de parkeerplaatsen voor bezoekers ingestraat, dat wil zeggen omlijnd, voor vergunninghouders is dit niet het geval. Waar een auto geparkeerd kan worden, is hierdoor voor automobilisten, maar ook voor handhaving onoverzichtelijk. Hier komt ook een punt van veiligheid bij kijken: doordat er nu soms auto’s geparkeerd staan op plekken die hiervoor niet zijn bedoeld, komt de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten en van bluswatervoorzieningen onder druk te staan.

Een tweede knelpunt is dat de binnenstad op dit moment een parkeervergunningensysteem per straat hanteert. Hierdoor is in sommige straten de parkeerdruk hoog, terwijl deze in andere straten juist heel laag is. In de ene straat kunnen mensen direct een vergunning krijgen, terwijl bewoners in een andere straat soms acht jaar op een wachtlijst staan.

Tot slot kost de uitgifte en het beheer van de parkeervergunningen de gemeente Doesburg veel tijd. Doordat alles op handmatig wordt uitgevoerd, is er een groter risico op fouten. Een motie om dit proces te digitaliseren is echter niet aangenomen. Dit had onder andere te maken met de kosten die hierbij komen kijken.

Parkeren op eigen terrein

Centrumbewoners met een eigen oprit of garage moeten vanaf 2024 hun auto op eigen terrein parkeren of deze buiten het centrum parkeren. Dit heeft de gemeenteraad besloten. Waar alle raadsleden het wel unaniem over eens zijn, is dat een zorgvuldige afstemming met bewoners uit de binnenstad van groot belang is voor de invoering van het nieuwe parkeervergunningensysteem, evenals een passende overgangsregeling. Volgens de nieuwe verordening is het mogelijk dat een groep inwoners niet meer in aanmerking komt voor een parkeervergunning, terwijl deze mensen die mogelijk al wel jaren hebben gehad.

Walther Eenstroom, fractievoorzitter van de VVD, zei hierover: “Herziening van het parkeerbeleid in Doesburg is echt noodzakelijk. Maar tegelijkertijd zijn wij ons er ook bewust van dat we geen gehoor kunnen geven aan de wensen van alle bewoners en ondernemers.” De gemeente wil maatwerk leveren en gaat daarom in gesprek met alle bewoners die door het nieuwe systeem worden benadeeld. Wellicht is er een oplossing mogelijk, zoals het aanleggen van een parkeerplek voor de deur, mits daar de ruimte voor is. De kosten hiervoor zijn voor de vergunningaanvrager(s).

Uitzonderingen

Bewoners van de binnenstad van Doesburg die al voor 2009 een parkeervergunning hadden, hoeven zich geen zorgen te maken dat zij hun vergunning kwijtraken. De binnenstadbewoners krijgen namelijk een uitzonderingspositie, omdat in 2009 voor het eerst moest worden aangegeven of zij een parkeerplek op of bij eigen terrein hadden. Indien de bewoners verhuizen, vervalt de uitzonderingspositie automatisch.

Het parkeerterrein bij de Zandbergstraat zou enkel voor vergunninghouders worden, maar dit blijft voor iedereen toegankelijk. Als reden werd hier onder andere voor benoemd dat hier onder andere een fysiotherapiepraktijk zit, waar mensen naartoe gaan omdat zij bijvoorbeeld slecht ter been zijn.

Wethouder Birgit van Veldhuizen noemt het belangrijk dat het parkeerprobleem in de binnenstad van Doesburg wordt opgelost. “We willen dat dit slaagt”, zei ze in de raadsvergadering. Dit jaar, 2023, worden er nog geen vergunningen ingetrokken. In de komende maanden wordt contact opgenomen met de bewoners voor wie er iets gaat veranderen.