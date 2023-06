Nieuwe expositie in Nieuwe Ruimte

VELP – In Nieuwe Ruimte, het Rhedens podium voor beeldende kunst, is werk te zien van Yvonne Evers. Zij nodigde Emmy Chau en Feilin Han uit als mede-exposanten. Hun expositie is getiteld ‘Wandering in heaven and earth’.

Het werk van Yvonne Evers gaat over de autonome mens met zijn ontdekkingen, keuzes en verleden, op zoek naar een begaanbare weg. En dat in een wereld die permanent onderhevig is aan veranderingen. Zij vraagt zich af in hoeverre we nou echt zoveel anders zijn dan de mens van duizenden jaren geleden. De tekeningen van Evers zijn opgebouwd uit stippen, lijnen en vlakken in terugkerende patronen. Daarbij maakt zij gebruik van acrylstiften, aqua stiften, fineliners en acrylverf of pastelkrijt.

Naast het klassieke zwart maakt Emmy Chau in haar grafiek steeds meer gebruik van de kleur blauw. De kleur van haar roots en van het Chinese Yuan en Ming porselein maar ook van het Hollandse Delfts blauw. Haar werk gaat over dromen en verlangen. In de dromen van Emmy Chau worden haar mensfiguren zebra’s die op in windsels gewikkelde hoge poten ontembaar levenslustig zijn.

Het werk van Feilin Han is het resultaat van een ontdekkingsreis waarin zij de toevalligheden die ze tegenkomt meeneemt in haar tekeningen. Tekeningen die beweging en stroming suggereren. Voor Han staan ze symbool voor het leven dat nooit stilstaat en steeds verandert. Zij maakt de tekeningen op Nepalees papier, dat haar herinnert aan de overweldigende natuur in dat Aziatische land.

Deze expositie wordt zondag 2 juli om 15.00 uur geopend en is daarna is tot en met 30 juli elke zondag gratis te bezoeken tussen 12.00 en 17.00 uur. Nieuwe Ruimte is te vinden aan de Oranjestraat 36a in Velp.

