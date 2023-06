Mirthe Jansen uit Dieren Nederlands Kampioen BMXen

DIEREN – Tijdens het Nederlands Kampioenschap NFF (Nederlands Fietscross Federatie) in Tiel op maandag 29 mei, is de negenjarige Mirthe Jansen uit Dieren Nederlands kampioen geworden. Zij won de race in de categorie meisjes 8 en 9 jaar. “Mijn grote droom is om de eerste van de wereld te worden”, vertelt een trotse Mirthe.

Tijdens het Nederlands Kampioenschap NFF was het spannend tot de laatste meter. “Ik ging als derde weg en in de laatste bocht kon ik de laatste tegenstander inhalen. Bang om te vallen was ik niet en ook waren er geen zenuwen, ik weet nou eenmaal dat het een risicosport is. Ik ben wel eens gevallen, maar dan zit ik een paar uur later gewoon weer op de fiets”, vertelt Mirthe. De winst van deze race zorgt ervoor dat Mirthe in juli mag deelnemen aan de Europese kampioenschappen in Frankrijk en in augustus aan de wereldkampioenschappen in Schotland.

Carrière

Ze mag pas 9 jaar oud zijn, maar Mirthe rijdt al bijna vier jaar bmx. Ze is aangestoken door haar twee neefjes, die ook allebei rijden. “We zijn een keer wezen kijken bij een race in Apeldoorn en vanaf dat moment was ze verkocht”, vertelt trotse vader Roland Jansen. “Ik kreeg na de wedstrijd in Apeldoorn een eigen fiets en daarna ging ik op proefles bij FCC de IJsselcrossers in Doetinchem. Dat vond ik heel leuk en vanaf toen ging ik twee keer per week op les”, vertelt Mirthe. Eerst zat ze bij jongens en meisjes van haar leeftijd in de lesgroep, later werden de groep ingedeeld op niveau. Daarnaast rijdt Mirthe in een zogenoemde tc-groep, speciaal voor de mensen die top competitie rijden. Dit zijn jongens, meiden, mannen en vrouwen die wedstrijden rijden, vanaf 8 jaar.

Door de vele wedstrijden is Mirthe veel weg van huis in de weekenden. “Ik hoef niet aan elke race mee te doen, maar ik vind het wel heel erg leuk. Vooral om prijzen te winnen. Maar kinderfeestjes vind ik ook erg leuk om naar toe te gaan, dus ik sla ook wel eens een race over.” Mirthe heeft maar één grote droom: “In Schotland kan ik eerste van de hele wereld worden. Dat zou ik wel heel graag willen, nummer één zijn.”

Mirthe Jansen met haar gewonnen beker