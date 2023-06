Middeleeuws Hanzefeest in Doesburg

DOESBURG – De organisatie van het jaarlijkse middeleeuwse Hanzefeest in Doesburg heeft voor de editie van dit jaar flink uitgepakt. Zaterdag 10 juni zijn er diverse acts en artiesten te bewonderen, samen met straattheater uit binnen- en buitenland. Het thema van dit jaar is ‘Vikingen’.

Om het thema extra kracht bij te zetten, is er deze dag een aantal vikinggenootschappen aanwezig, maar ook verschillende ridderkampementen. In de oude straatjes van Doesburg klinkt overal muziek met een middeleeuws tintje. Er zijn de hele dag door optredens van onder andere Compagnie Gallimaufry, Fabela de muzikale nar, Datura, troubadour Lucas Florent en fluitist Hiëronymus, muziekgroep Slag ende Stoot, Ontfanck Gheselle en diverse smartlappenkoren.

Voor de kinderen is er van alles te doen en te beleven: van schommelbootjes, een handdraaimolen, ridder worden bij Baroen, kijken naar het Plansjet Poppentheater tot een bezoek aan museumschip Kasteel de Vlotbrug, gelegen aan de IJsselkade. Dankzij een bijdrage van de Gestichten van Weldadigheid is het bezoek aan dit kasteelschip gratis voor de kinderen. De Vlotbrug blijft van donderdag 8 juni tot zaterdag 1 juli in Doesburg liggen en deze is dagelijkst e bezoeken van 11.00 tot 18.00 uur.

Maar liefst vijfhonderd vrijwillige figuranten lopen deze dag in middeleeuwse kleding rond. Zo lopen er ridders, jonkvrouwen, wasvrouwen, nonnen, bedelaars en natuurlijk Vikingen. Daarnaast zijn er prachtig uitgedoste paarden met herauten, alpaca’s, Ierse wolfshonden en valkenier Yuki Onna loopt met zijn roofvogels rond. Kraamhouders verkopen middeleeuwse producten en etenswaren. Oude ambachten zoals smeden, roken, touwslaan en mandenmaken worden gedemonstreerd. Voor een lekker hapje en drankje staan er vele kramen en natuurlijk zijn de vele terrassen geopend. Ook is er hoog bezoek: stadhouder Maurits van Oranje en zijn geliefde Margaretha van Mechelen, gespeeld door de acteurs van Walking through History, zullen hoogst persoonlijk aanwezig zijn om te inspecteren of het Hanzefeest ordelijk verloopt in Doesburg.

doesburgsehanzefeesten.nl

Maurits van Oranje en Margaretha van Mechelen