Loenens schaapscheerdersfeest weer gezellig evenement

LOENEN – Zaterdag 3 juni stond Loenen helemaal in het teken van het schaapscheerdersfeest, Aan het einde van de drukke dag keek het bestuur van de Stichting Het Veluwse Heideschaap, die jaarlijks het Scheerdersfeest organiseert in Loenen, terug op een prima geslaagd evenement. Het zonnige weer was optimaal. De hele dag was er een doorlopende aanloop van bezoekers en de scheerders en de scheersters konden vlot hun oude ambachtelijke taak uitvoeren.

Ieder jaar is het weer een prachtig tafereel als schaapherder Arjen Daalhuisen met zijn kudde en honden uit de Loenermark komt lopen. Het gezelschap gaat over de Droefakkers en via een omweg over De Kempe en Reuweg naar het scheerdersterrein aan de Groenendaalseweg. Steevast staat de boerenkapel De Plaggenstèkers van OLTO uit Loenen al om 8.30 uur paraat bij de toegangshekken van de Loenermark om de kudde het laatste stuk te begeleiden met vrolijke muziek. De intocht trok zaterdag dan ook veel bekijks.

Handmatig

De Scheerdersfeestcommissie had nu ook weer vijftien scheerders en scheersters bereid gevonden om ruim honderd schapen te scheren. Verschillende jonge mensen wilden het ook proberen om de dieren handmatig te ontdoen van hun wollen vacht. Ook nu was Agnes Kiemel, oud herderin van de Loenense kudde in de periode van 1999-2003, weer met haar zoon vanuit Engeland naar Loenen gekomen om mee te doen. Ze vindt het nog altijd leuk om bij dit evenement te zijn.Jorn Haalboom was er ook weer. Zijn grootouders Rozenboom waren destijds de initiatiefnemers van dit feest met de schapen uit het bos. Hij doet het al twintig jaar en vindt het prachtig dat zijn zoontje van twee jaar ook gek is van de schaapjes. De scheerders vormen een vast gezellig team dat ieder jaar weer paraat is. Ook verschillende Loenenaren hanteren de schaar.

Oude ambachten

Het publiek kon er maar geen genoeg van krijgen. Er was veel te zien. Er waren kramen en oude ambachten als bezembinden, strovlechten, zeis haren, kantklossen en spinnen. Ook het papierscheppen was te bekijken. Vrijwilligers die actief zijn voor De Middelste Molen lieten de oude ambacht zien en toonde ook de mooie kaarten die met dit speciale papier gemaakt kunnen worden.

Verenigingen konden hun kas spekken met de verkoop van producten. De protestantse kerk verkocht bijvoorbeeld pannenkoeken en kruudmoes en Wijnand Hackfort kasteelproducten

Rondom de kraal stond alles gezellig opgesteld. De muzikanten van de boerenkapel speelden de hele dag vrolijke deuntjes.

Voorzitter Albrecht Reusken hanteerde ook de scherpe schaapscheerdersschaar. Hij was dankbaar dat door de steun van de sponsoren en medewerking van veel vrijwilligers het feest dit jaar weer door kon gaan zonder dat er een toegangsprijs gevraagd moest worden.

Bij de foto: Twee scheerders helpen elkaar om het oude ambacht onder de knie te krijgen

Foto: Martien Kobussen