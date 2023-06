Lalique Museum presenteert nieuwe expositie

DOESBURG – In het Lalique Museum in Doesburg is op 14 juni een nieuwe tentoonstelling geopend. De tentoonstelling ‘Mucha & Tijdgenoten – Vloeiende lijnen van de grafische kunst’ is tot en met juni volgend jaar te zien.

De expositie over Mucha en zijn tijdgenoten kwam tot stand in samenwerking met Benjamin Mordehai Janssens, conservator Lalique Museum Nederland, verschillende bruiklenen uit privécollecties, Stichting Gifted Art, Jaap van Duijn en de kerncollectie Lalique Museum Nederland. Janssens laat in deze expositie prachtige kunstwerken zien uit de periode rond 1900, de tijd waarin de kleurenfotografie nog niet bestond. De kwaliteit van de fotografie liet te wensen over er waren vele retoucheringen nodig om een goed beeld te verkrijgen. Dit alles leidde tot de opmars van de grafische affichekunst.

Het fenomeen affiche of poster bestond al, maar werd destijds als iets functioneels beschouwd en zeker niet als kunst. Pas na 1875 zou daar verandering in komen. Een van de meest bekende kunstenaars die zich daarop toelegde was de Franse schilder Henri de Toulouse-Lautrec. Hij verhuisde op 20-jarige leeftijd naar Montmartre, een wijk in het Noorden van Parijs, waar lage huren golden en het leefkarakter tolerant was. Lautrec bevond zich in het mekka van het Parijse uitgaansleven. De Toulouse- Lautrec schilderde dit mondaine nachtleven eerst op linnen en aan het eind van de tachtiger jaren van de 19e eeuw op affiches en posters.

Modebladen

Kunst op papier werd door de prestaties en werken van De Toulouse-Lautrec, later van Mucha en tijdgenoten langzamerhand als een nieuwe volwaardige kunstvorm gezien. De artiesten en illustratoren maakten ook de meest mooie en gedetailleerde illustaties voor modebladen, tijdschriften, reclameposters, affiches voor aankondigingen van theatervoorstellingen of andere evenementen, bijna alles werd door kunstenaars met groot succes geïllustreerd.

De op dat moment wereldberoemde Frans-Nederlandse actrice Sarah Bernardt zocht in 1894 een illustrator voor het toneelstuk ‘Gismonda’, waarin zij de hoofdrol vertolkte en kwam bij Alphonse Mucha terecht. Mucha was beschikbaar en ging aan de slag. Het resultaat was grandioos en ‘tout Paris’ was onder de indruk van de schoonheid van zijn poster. Ze werden uit de straten geroofd, zo populair waren de affiches.

Deze Tjechische kunstenaar, die als zovele kunstenaars ook op jonge leeftijd naar Parijs vertrok, was dus in één klap bekend. Zijn affiches hadden, in tegenstelling tot die van zijn tijdgenoten, een langwerpige vorm, zodat die als een soort heraldische banieren aan beide zijden van de theaterramen of -deuren konden hangen. Ze verschilden in opzet en in kleur van die van De Toulouse-Lautrec.

Inspiratiebron

Het werk van zijn tijdgenoten is ook te zien. Jules Chéret is een inspiratiebron voor Alphonse Mucha en de samensteller van het werk Les Maitres de láffiche dat hij als verzamelwerk van gekleurde lithografische affiches tussen 1895 en 1900 bijeenbracht. Eugène Grasset was samen met Mucha de promotor van de art nouveau-posterkunst. De Toulouse-Lautrec was een voorbeeld voor velen. Denk verder aan onder andere Paul Follot, George Lepape, Georges Barbier, Augustin Hanicotte, Paul Berthon, Charles Martin, Charles Gillot, Edith Breary Dawson- Robinson, Jessie King en vele anderen. De kunstenaars inspireerden elkaar en tezamen zorgden zij ervoor dat de vloeiende lijnen van de grafische kunst furore maakten en in zijn totaliteit een hoogwaardige kunstvorm werd.

Mucha en tijdgenoten maakten overigens naast affiches volop illustraties voor modemagazines, schilderijen, vazen, kostuums, juwelen en decors. Bijzonder aan deze expositie is dat er ook aandacht wordt besteed aan Mucha’s meest getalenteerde leerling Giovanni Trevisan.

De tentoonstelling ‘Mucha & Tijdgenoten’ is te zien tot en met 30 juni 2024. Er geldt geen tentoonstellingstoeslag voor Mucha & Tijdgenoten.

Foto: Linda Roelfszema

Eugène Grasset, Meditation 1897