Kunstwerk Kikkersprong teruggeplaatst

VELP – Het kunstwerk ‘Kikkersprong’ is op dinsdag 6 juni teruggeplaatst op het viaduct van de A348 bij de Rietganssingel in Velp. De vier kikkers zijn ruim een jaar weggeweest vanwege groot onderhoud aan het geluidsscherm op het viaduct. Wethouder Paul Hofman en kunstenaar Ton Schräder brachten de kikkers via een hoogwerker terug naar het geluidsscherm.

Met het groot onderhoud aan de A348 door de Provincie Gelderland en de aanpassing van het geluidsscherm bij Velp-Zuid, zijn de kikkerfiguren op het geluidsscherm vorig jaar verwijderd. De kikkerfiguren waren tijdelijk opgeslagen op het steunpunt van de provincie in Oosterhout. Wethouder Paul Hofman is blij dat het kunstwerk weer terug is in Velp: “Kunst in de openbare ruimte is belangrijk om ons te herinneren aan de identiteit en geschiedenis van onze omgeving. Zoals door dit Velpse kunstwerk de aandacht gevraagd wordt voor de spanning tussen het toenemende verkeer en de natuur.”

Kikkersprong

Het kunstwerk de Kikkersprong staat sinds 1997 op de geluidsschermen langs de A348 bij de rotonde Velperbroek. Bij het plaatsen van de geluidschermen kreeg kunstenaar Ton Schräder de opdracht een beeld te maken bij het viaduct. Schräder ontwierp een viertal kikkers die als in een stripverhaal vier stadia van een sprong verbeelden. Een sprong over het verkeer als het ware. De kunstenaar wijst daarmee op de toegenomen verkeersdrukte, die tot gevolg heeft dat de natuur gaandeweg steeds meer wordt teruggedrongen. De kikkersprong over de snelweg symboliseert de sprong naar de vrijheid in de uiterwaarden.

Links medewerkers van de gemeente, de aannemer, medewerker provincie en bewoner. In het midden wethouder Paul Hofman, rechts Ton Schräder