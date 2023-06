Jubileumlezing BrummenEnergie over het lokale energiesysteem

EERBEEK – BrummenEnergie bestaat tien jaar. Dat viert de lokale energiecoöperatie met diverse activiteiten, waaronder een jubileumlezing op maandag 26 juni. Arash Aazami komt vertellen over een lokaal energiesysteem.

Nederland stapt af van gas, steenkool en olie en richt zich op hernieuwbare energie van zon, wind en aardwarmte. Inmiddels wordt in Nederland op 2 miljoen plekken duurzame energie opgewekt en dat geeft allerlei problemen in ons centraal geregelde energiesysteem. Volgens Arash Aazami is er maar een optie: alles wordt gedecentraliseerd en gedistribueerd. Dat betekent lokale energiesystemen, waar alle inwoners op zijn aangesloten. Niet alleen als afnemer, maar ook als opwekker of deler van energie. “We handelen lokaal vanuit eigen kracht. Je bent niet langer verbonden omdat je afhankelijk bent van een ander, maar omdat je waardevol bent voor die ander. Power to the people!”, aldus Aazami.

Arash Aazami is futurist, innovator, musicus en ondernemer. Hij legt de fundamentele verandering van het energiesysteem uit en trekt daarbij parallellen met de natuur en de ontwikkeling van het internet.

De lezing vindt plaats op maandagavond 26 juni in de Kruiskerk in Eerbeek en begint om 19.30 uur. De lezing bijwonen is gratis, aanmelding via brummenenergie.nl/jubileumlezing is wel nodig.