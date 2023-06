Herman Staring maakt eerste Doesburgse luisterboek

DOESBURG – Op 1 juli 1863 werd de slavernij in Suriname en de Caraïbische eilanden, toen nog koloniën van het Nederlands Koninkrijk, bij wet afgeschaft. Een groot deel van de tot slaaf gemaakten moest hierna nog tien jaar lang op de plantages werken. Dit gebeurde onder staatstoezicht en was bedoeld om ‘de schade van deze maatregel’ voor de plantagehouders te beperken. Voor velen stopte de slavernij pas echt in 1873, op 1 juli aanstaande honderdvijftig jaar geleden.Voor Herman Staring was dit feit aanleiding om, op verzoek van HetHuisDoesburg, een deels op historische feiten gebaseerd fictief verhaal te schrijven over een Doesburger die in die periode als marineman actief was in Nederlands Indië en Suriname. Deze Frederik Alexander Adolf Gregory werd op 13 mei 1814 geboren in de Doesburgse Koetsveldstraat. HetHuisDoesburg publiceert het verhaal van Staring als gratis luisterboek.

Staring is voormalig docent geschiedenis en biologie en voormalig correspondent van het Doesburgs Streekblad en dagblad De Gelderlander. Staring schreef voor HetHuisDoesburg het boekje ‘Robert Jacob Gordon, wetenschapper en nog veel meer’. Van zijn hand verscheen ook ‘Tot het einde der tijden, een kleine geschiedenis van de begraafplaats aan de Bergweg in Velp’, ‘Koninginnedag Doesburg 1998’ en voor het verhalenplatform doesburgvertelt.nl ‘Alexander Ver Huell, een miskend kunstenaar’, ‘De mannen en vrouwen van de Blik’, ‘Eindelijk lid van de Hanze’ en in mei 2023 ‘Frederik Gregory, Doesburger en viceadmiraal des konings’.

‘Frederik Gregory, viceadmiraal des konings’ is vanaf zaterdag 1 juli te beluisteren op hethuisdoesburg.nl. Bekijk voor meer houvast over de aanloop naar de afschaffing en de beeldvorming over de slavernij in die periode ook de editie ‘Sporen van een lastig verleden’ in jaargang 2021 van Doesburg Vertelt.