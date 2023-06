Gevarieerde Culturele Zondag in Doesburg

DOESBURG – De eerste zondag van juli biedt de historische binnenstad van Doesburg weer het sfeervolle decor voor een route langs gevarieerde adressen, zoals musea, galerieën en kunst gerelateerde zaken. Bezoekers zijn welkom tussen 12.00 uur en 17.00 uur.

In Kunstkamer De Lindewal hangen recente schilderijen die Lily Oosterwijk maakte van landgoed De Veldhorst en de Berkel. De bossen van het landgoed zijn ook inspiratie geweest voor de bomenportretten die te zien zijn in de Kunstkamer. Keramiek Atelier Phoenix toont bijzondere schalen, naast de vaste collectie handgemaakte keramiek. De rijke Chinese cultuur is terug te vinden in het assortiment vazen, beelden en cadeaus dat Lián Art & Gift te bieden heeft. In glasatelier Levabo kunnen bezoekers kennismaken met verschillende glastechnieken, zoals glas in lood en Tiffany. Daarnaast is er glaskunst te bewonderen van kunstenaars van over de hele wereld.

Het Lalique Museum brengt een permanente ode aan de wereldberoemde Franse juwelen- en glaskunstenaar René Lalique. Naast de vaste collectie is er nu de tentoonstelling Mucha & Tijdgenoten te zien. Deze gaat over de opmars van de grafische kunst in de tijd dat de kleurenfotografie –zoals wij die nu kennen- nog niet bestond. Alphonse Mucha, (1860 – 1939) de Tsjechische kunstenaar die Parijs op zijn grondvesten liet schudden met zijn art nouveau-affiches en illustraties speelde daarin een belangrijke rol.

In het verlengde daarvan is een bezoek aan Galerie Art Deco Doesburg de moeite waard. Deze is gespecialiseerd in kunstobjecten van zowel de art niveau- als de art decoperiode. Er staan beelden en porselein van Rozenburg bijvoorbeeld, maar ook vazen van Colenbrander en litho´s van Léger en Ossip Zadkine.

Deze en alle andere adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg, die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 2 juli gesloten zijn. De studenten van het conservatorium Artez Zwolle hebben in juli en augustus vakantie. Dat betekent dat bij Podium Doesburg in deze maanden geen concerten te zien zijn tijdens de Culturele Zondag.

culturelezondagdoesburg.nl