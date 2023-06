Gemeente Rheden zet in op ‘Blijfwijken’ voor jong en oud

GEM.RHEDEN – Iedereen moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen wijk. De gemeente Rheden wil daarom ‘Blijfwijken’ maken met voldoende geschikte woningen voor senioren en een zorgnetwerk in de buurt. Dit staat in de nieuwe Woonzorgvisie die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

“We willen dat iedereen zo lang mogelijk kan blijven wonen in de eigen wijk”, aldus wethouder Gea Hofstede. “Ook als je zorg of ondersteuning nodig hebt. We geloven erin dat je langer gezond blijft als je in je eigen omgeving kunt blijven wonen, waar je de mensen kent en kunt ontmoeten, en waar mantelzorg dichtbij is. Met de nieuwe Woonzorgvisie werken we toe naar een inclusievere leefomgeving voor onze inwoners.”

In Velp, Rheden en Dieren wil de gemeente Blijfwijken maken. Een Blijfwijk is een wijk waar mensen hun leven lang kunnen blijven wonen met alle zorg die ze nodig hebben. Samen met inwoners, zorgorganisaties en woningcorporatie Vivare wordt in deze wijken een woon- en zorgnetwerk gevormd. In een Blijfwijk wonen jong en oud door elkaar heen. Voor senioren zijn er geschikte woningen. De buitenruimte is geschikt om er met een rolstoel of rollator op uit te gaan en er komen aantrekkelijke ontmoetingsplekken in de wijk. Senioren wonen bij elkaar in de buurt, zodat zorg aan huis geleverd kan worden, ook met weinig personeel. Voor senioren die het echt nodig hebben, komen er voldoende woonplekken in een zorginstelling.

Buurtnetwerken

De gemeente wil de ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoner organiseren en zorgen voor een omgeving waarin mensen omzien naar elkaar. Daarvoor worden sterke buurtnetwerken opgezet waarin inwoners elkaar helpen. Iedereen kan in de dorpshuizen terecht, ook mensen met een zorgvraag. Voor wie het nodig heeft moet er ook professioneel zorgaanbod zijn. Om ook in de toekomst iedereen op een passende manier te kunnen ondersteunen, gaat de gemeente nog meer samenwerken met woon-, zorg- en welzijnspartijen.

Besluitvorming

De nieuwe Woonzorgvisie van de gemeente Rheden is in samenspraak met bewonersorganisaties, woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen en vastgoedpartijen tot stand gekomen. Het is nu aan de gemeenteraad om de Woonzorgvisie vast te stellen. De Woonzorgvisie staat op 13 juni op de agenda van de voorbereidende raadsvergadering. Op 27 juni neemt de raad een besluit over de Woonzorgvisie.