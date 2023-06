Gemeente Rheden in gesprek over energietransitie

DIEREN РDe gemeente Rheden wil samen met de bewoners van Dieren-West werken aan een aardgasvrije, duurzame wijk. Dat staat in het werkdocument van het wijkuitvoerings­plan dat het college van B en W heeft vrijgegeven voor consultatie.

In november vorig jaar werd het ‘Burgerakkoord Rheden CO2-neutraal’ vastgesteld. Honderden inwoners van de gemeente Rheden dachten mee over de vraag hoe Rheden voor 2040 CO2-neutraal kan worden. Dat resulteerde in een burgerakkoord met 38 actiepunten. Een van de afspraken is dat de gemeente via een wijkgerichte aanpak gaat samenwerken met bewoners om de energietransitie vorm te geven.

In de afgelopen maanden heeft de gemeente Rheden samen met experts, diverse inwoners en andere betrokken partijen verkend hoe de wijk Dieren-West aardgasvrij kan worden gemaakt en op een alternatieve, duurzame manier kan worden verwarmd. In het werkdocument van het wijkuitvoeringsplan wordt voorgesteld om in te zetten op energiebesparende maatregelen, zonnepanelen op daken, warmtepompen en het op orde brengen van het elektriciteitsnetwerk.

De wijk in

Het werkdocument van het wijkuitvoeringsplan voor Dieren-West is nu klaar. De komende weken gaat de gemeente de wijk in om hierover met de bewoners in gesprek te gaan. Op woensdag 21 juni is er om 20.00 uur een informatiebijeenkomst over biodiversiteit en natuurvriendelijk isoleren, op vrijdag 30 juni is er het evenement Energie in de Wijk van 16.00 tot 19.00 uur en ook vinden er diverse inloopspreekuren plaats. Alle activiteiten komen op de buurtagenda van Dieren-West te staan, via dieren-west.nl en watisjouwrheden.nl.

Werkdocument

Het werkdocument is nu al te vinden op watisjouwrheden.nl/wijkuitvoeringsplan-dieren-west. Wijkbewoners kunnen via deze website tot eind augustus hun mening geven en een vragenlijst invullen over de plannen voor de wijk. Alle reacties worden verwerkt bij het opstellen van het definitieve wijkuitvoeringsplan voor Dieren-West.