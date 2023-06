Gelderlanders in actie voor biodiversiteit

REGIO – Onder begeleiding van IVN Natuureducatie gingen veertien Gelderlanders dit voorjaar een ultiem doe-het-zelfproject in eigen tuin aan: het planten van een tiny forest. Een tiny forest is een inheems minibos dat biodiversiteit stimuleert en een fijne plek is voor vlinders, vogels, bijen, kleine zoogdieren en natuurlijk ook voor mensen. De deelnemers hebben in totaal maar liefst 5800 vierkante meters aan nieuw bos geplant.

Een tiny forest is een dichtbegroeid, inheems bos van ten minste 100 m2. De bossen stimuleren biodiversiteit en helpen bij het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. Door heel Nederland zijn de afgelopen jaren al honderden tiny forests gerealiseerd in samenwerking met gemeenten en bedrijven. In Gelderland krijgen ook particulieren de kans een eigen bos aan te leggen door de succesvolle subsidieregeling ‘Een tiny forest in je Gelderse achtertuin’. In het voorjaar van 2022 konden geïnteresseerden hun plan insturen. Uit alle ingestuurde plannen, werden veertien Gelderlanders geselecteerd. Zij ontvingen de subsidie om de inheemse bomen aan te schaffen, deden een cursus in de tiny forest plantmethode en gingen aan de slag in eigen tuin.

Nieuwe bossen

Inmiddels hebben deze veertien deelnemers hun bos aangeplant: bij elkaar maar liefst 5800 m2 aan nieuw inheems en biodivers bos. De bossen zijn niet alleen voor privé gebruik. Een belangrijk criterium voor de subsidie is dat ook anderen kunnen genieten van deze natuur. Bijvoorbeeld door openstelling van het bos tijdens een opentuinendag of door een bosfeest tijdens Fête de la Nature. “Overal om ons terrein heen wordt momenteel gebouwd, ik heb meegedaan aan dit project omdat ik dat graag wilde compenseren en afschermen met groen. Ik zag in de lokale krant een artikel over de subsidiemogelijkheid voor een tiny forest en was meteen enthousiast! Door de cursus ken ik nu ook meer boom- en struiksoorten en kijk ik anders naar de natuur in mijn omgeving”, aldus deelnemer Dirk Vreman.

IVN Gelderland wil dit jaar een nieuwe selectieronde starten, waardoor nog meer Gelderlanders een bos kunnen planten in hun tuin, waar planten, dieren en mensen van kunnen genieten.

