Een Stief Kwartiertje: Streken

Gelderland levert je mooie streken. De slagzin waarmee onze provincie al tijden de boer op gaat en zelfs de natuur intrekt was in de afgelopen week wel heel toepasselijk, al zullen veel mensen vinden dat mooi hier wel tussen aanhalingstekens gezet had mogen worden. Voor de één is de slagzin een wapenkreet, voor de ander een alarmkreet, maar streken zijn het.

Onze regio krijgt ook de streken thuis. Zo gaat een papierfabriek in Eerbeek dicht en komen veel werknemers op straat. Een klap voor het zo gelauwerde papierdorp, al zullen de werknemers weer snel ander werk kunnen vinden, gezien de grote vraag naar arbeidskrachten. Zo ligt het ziekenhuis in Zutphen aan het infuus bij de zorgverzekeraars en de politiek, want gezondheidszorg is van een voorziening een verdienmodel geworden; een lot dat veel voorzieningen treft. En zo is men bang dat het Gelderse platteland leeg zal lopen, want we herbergen het grootste deel van de agrarische piekbelasters, die het kabinet wil uitkopen. Kortom, we raken wel het een en ander kwijt, maar krijgen er ook iets voor terug: het provinciaal coalitieakkoord.

Afgelopen week werd het gepresenteerd en het meest opzienbarende van het akkoord is dat u geen windmolen in uw achtertuin krijgt, maar wellicht een kleine kerncentrale. Uiteraard zijn de meningen daarover verdeeld, evenals over het tijdstip dat die centrale in werking zal treden. De BBB denkt over 8 jaar en de deskundigen denken dat het 2045 wordt…als die centrale er al komt. Er gaat hard gevochten worden in de provincie, er zullen streken geleverd gaan worden en dat zullen zeker niet allemaal mooie zijn. Er zijn heel veel boerenbedrijven in onze provincie met een hoge piekbelasting omdat ze dicht bij natuurgebieden liggen. Die zullen feitelijk weg moeten, zegt het kabinet, maar de provincie wil ze niet gedwongen uitkopen. Daarnaast heeft men de stikstofreductie jaren vooruitgeschoven, dus in de plannen zijn onze mooie streken een behoorlijk aantal plaatsen gezakt op de prioriteitenlijst van wat we geneigd zijn onze natuurrijke provincie te noemen en dat is niet vreemd als we de profielen van de coalitiepartijen bekijken. Daarbij komt dat de auto vrij baan krijgt want men wil meer asfalt, maar ook het openbaar vervoer moet slimmer geregeld worden, dus de vraag wordt wie de ander van de weg drukt. Maar de wegen zijn al te vol, er is meer autoverkeer dan voor corona en dus meer files. En men wil…eh…moet nog 100.000 huizen bouwen, alleen is het de vraag waar en de bouwsector geeft inmiddels onomwonden aan dat ze dat niet gaat redden.

En tot slot….men gaat de wolf beheren, het staat er letterlijk. Het betekent niet anders dan dat de wolf het haasje wordt. Tegennatuurlijker kan het niet. Kortom, het nieuwe coalitieakkoord is een stuwwal van wensdenken zonder concrete oplossingen oftewel het is oude wijn in nieuwe zakken. Oplossingen worden gezocht in innovatie, het is de reddingsboei die de provincie in wordt geslingerd. Innovatie is het nieuwe kunstmest van de agro-industrie én de BBB en het is tevens het excuus om geen structurele veranderingen door te voeren.

Het is gecompliceerd maar niet voor het provinciebestuur, want die simplificeert het met de titel van het akkoord: Gewoon Doen; een titel die voor meerdere uitleg vatbaar is. Maar wat er gewoon gedaan moet worden blijft vooralsnog onduidelijk. We weten derhalve niet welke ‘mooie’ streken ons uiteindelijk geleverd zullen worden. Mooi zal veelbetekenend worden in onze provincie.

Desiderius Antidotum