Een Stief Kwartiertje: Energie

Doesburgers vormen een energiek volkje. Ze hebben als eeuwenlange bewoners van een Hanzestadje goede en slechte tijden gekend, maar altijd voldoende energie gehad om te overleven. Dat het aardig gelukt is bewijst het cultuurhistorische erfgoed dat nog steeds fier overeind staat. Maar zoals ook elders het geval is moet ook Doesburg extra energie ergens vandaan halen om aan de stijgende behoefte te voldoen. We weten inmiddels dat er in de komende tijd nog meer energie nodig is, ook al doen we halfslachtige pogingen om te bezuinigen; we leven in energievretende tijden. En dus moet er veel energie gestoken worden om de boel leefbaar en draaiende te houden en ….we willen…eh…moeten uiteindelijk van de fossiele brandstoffen af, want die zijn te vervuilend en niet onuitputtelijk. Elke regio moet leveren, Doesburg dus ook.

Nu kent u uitentreuren alle discussies over de noodzaak tot aanleg van windmolens en velden met zonnepanelen, die bij voorkeur aangelegd moeten worden in de achtertuin van de buurman, maar om geen ruzie met de buren te krijgen vinden we dat windmolens het beste op zee gestationeerd kunnen worden en zonnepanelen bij voorkeur op daken en dan het liefst op die grote platte van de bedrijven. Uiteraard vindt men in Doesburg dat ze niet op hun historische panden thuishoren.

In het Hanzestadje is de discussie inmiddels in alle hevigheid losgebarsten, want de politiek moet binnenkort een besluit nemen. Immers, met de windmolens op zee en een beperkt aantal op het land komen we er niet. En we zien dan ook de geëigende argumenten voorbijkomen, zoals horizon- en landschapsvervuiling en capaciteitstekort voor de opslag van nieuwe energie, maar ook geluidshinder van een transformatorhuisje is een probleem. Dankzij een wespendief die op het juiste moment over Doesburg vloog worden vooralsnog de windmolens buiten de gemeentegrens gehouden. Zonnepanelen kunnen het dak op en dat in meerdere opzichten, stelt men in Doesburg, maar ook elders. Doesburg leeft in zekere mate op de inkomsten vanuit het toerisme, maar ook dat argument gebruikt nagenoeg elke gemeente, want over de schoonheid van stad en land valt te twisten. Dat laatste ook graag over de achtertuin van de buren en niet over de eigen tuin.

Waarschijnlijk zullen er in het komende decennium veel landbouw- en weidegronden vrijkomen als het de regering lukt om de protesten van de boeren neer te slaan en we als samenleving ervan overtuigd zijn geraakt dat voor ons voortbestaan het niet noodzakelijk is om de op een na grootste voedselproducent ter wereld te zijn. Maar wat mag er dan op de vrijkomende grond? Daar zullen in vele raadzalen vele veldslagen over geleverd gaan worden. Vooralsnog groeit de bevolking en daarmee de behoefte aan woningen en dus aan energie; dat gaat ten koste van onze schaarse ruimte. En we willen nieuwe natuur creëren want we willen ook recreëren. Ach, u weet het allemaal wel.

De noodzaak om te komen tot een energiezuinige, schone en fossielvrije samenleving waarin er een forse vermindering is te zien van de uitstoot van broeikasgassen wordt gelukkig door nagenoeg iedereen erkend, op een paar klimaatontkenners na, die daarin een argument vinden om gewoon door te gaan op de oude weg. Vooralsnog mogen we er ook niet op vertrouwen dat de technologie bijtijds alle problemen zal oplossen. Immers…de aarde heeft geen resetknop, die zullen we zelf moeten indrukken en erkennen dat dit heel veel energie van ons vergt. Ook in Doesburg.

Desiderius Antidotum