Doesburg helpt inwoners met dreigende schulden

GEM. DOESBURG – Sinds juni 2021 zet de gemeente Doesburg samen met Kredietbank Nederland in op vroegsignalering bij schulden. Vroegsignalering is belangrijk omdat het helpt voorkomen dat financiële problemen van inwoners zich zo ver opstapelen dat schuldhulpverlening of schuldsanering nodig is. Sinds januari 2022 zijn er in totaal 551 meldingen gedaan, waarvan 360 mensen zijn benaderd. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat 69 inwoners hebben gereageerd op het hulpaanbod van de Kredietbank.

Om financiële problemen vroegtijdig op te sporen, maakte de gemeente afspraken met ‘vaste lasten-partners’. Zij doen een melding wanneer er betalingsachterstanden zijn. Na een beoordeling van de gemeente neemt Kredietbank Nederland vrijblijvend contact op met de inwoner om hulp aan te bieden.

Samenwerking

Uit de evaluatie blijkt dat inzet van vroegsignalering gestaag toeneemt. Steeds meer vaste lasten-partners zetten meldingen door en steeds meer inwoners met financiële problemen worden bereikt. Opvallend is dat de ernst van de meldingen toeneemt. De gemeente wijdt dit aan de inflatie, waardoor steeds meer mensen moeite hebben om de rekeningen te betalen.

Bij ernstige financiële problemen gaat de Kredietbank Nederland bij een inwoner op huisbezoek. Dit is bijvoorbeeld bij twee verschillende meldingen van betalingsachterstanden in dezelfde maand, een melding van een huurachterstand of meldingen waarbij drie maanden achter elkaar sprake is van (verschillende) betaalachterstanden op eenzelfde adres. Bij minder ernstige meldingen krijgen huishoudens een mail of een brief.

Bekendheid Kredietbank

De ervaringen tonen aan dat inwoners e-mails vaker lezen dan brieven. De medewerker van Kredietbank Nederland krijgt meer respons van inwoners dan voorheen. Daarnaast is het belangrijk dat mensen weten van de aanwezige hulp. Wethouder Rob Gossink van de gemeente Doesburg zegt: “De uitdaging blijft om inwoners te stimuleren hulp aan te nemen van Kredietbank Nederland tijdens vroegsignalering. Wat opvalt is dat inwoners na meerdere pogingen tot hulpaanbod vaker bereid zijn om de stap naar ondersteuningen te durven zetten. Hierin speelt vertrouwen een belangrijke rol. Wanneer Kredietbank Nederland meer bekend wordt bij de inwoners, is de kans groter dat ze eerder hulp durven te vragen en zich kwetsbaar durven op te stellen.”

Geldfit

Vanaf juli 2023 sluit de gemeente Doesburg aan bij De Nederlandse Schuldhulproute (NSR), een stichting waar meer dan 155 gemeenten en meer dan 100 (landelijke) private partijen bij zijn aangesloten. De NSR biedt een aantal laagdrempelige preventieve diensten aan waar inwoners anoniem gebruik van kunnen maken. Ook ontwikkelt de NSR strategieën om mensen financieel fit te laten worden en blijven. Dit doet de NSR in samenwerking met gemeenten en andere belanghebbende partijen zoals banken, verzekeraars en energieleveranciers. NSR heeft een landelijk telefoonnummer waarbij inwoners laagdrempelige hulp en advies kunnen ontvangen, financiële vragen kunnen stellen en doorverwezen kunnen worden naar passende financiële hulpverlening in Doesburg. Op de website geldfit.nl kunnen inwoners een geldplan invullen, online advies vragen en informatie over financiële gevolgen van live events ophalen. Zo worden veel huishoudens vroegtijdig gevonden en geleid naar de best passende hulp.