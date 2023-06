Cheque voor verduurzaming Cultuurhuis Pater Dekker

EERBEEK – Stichting Pater Dekker in Eerbeek heeft een mooie cheque van 5000 euro in ontvangst mogen nemen van Rabobank Apeldoorn en omgeving. De stichting krijgt het geld als bijdrage in verduurzaming van het Cultuurhuis.

Jan van den Bersselaar, penningmeester van Stichting Pater Dekker, is één van de initiatiefnemers van een verduurzamingsproject. “Na de coronajaren en de energiekostenstijging in 2022 is de urgentie om het gebouw te verduurzaam hoog”, aldus Van den Bersselaar. “We willen onder andere investeren in een beter verwarmingssysteem en zonnepanelen plaatsen.”

Verduurzaming van het pand betekent dat het waardevolle verenigingsleven en het aanbod op cultureel gebied in het dorp kan blijven bestaan. “Het Cultuurhuis is een begrip in Eerbeek. Hier verbinden we verenigingen en inwoners van het dorp met elkaar. Het pand biedt ruimte aan meer dan vijftien verenigingen. Ook worden er toneel- en filmavonden, optredens van koren en muziekverenigingen en lezingen gehouden. Het draagt bij aan het handhaven van het dorpsgevoel en dat willen we graag behouden”, zegt Van den Bersselaar.

De commissie Coöperatief Dividend van Rabobank Apeldoorn en omgeving reikte een cheque uit van 5000 euro. Harry Hoekstra en Joke van Aggelen namen de cheque in ontvangst uit handen van Eric Oosterkamp, ledenraadslid van Rabobank Apeldoorn en omgeving. “Jaarlijks reserveert de bank een deel van de winst voor aanvragen uit de regio die bijdragen aan maatschappelijke thema’s en de leefomgeving beter maken”, zegt Oosterkamp. “We waren enthousiast over deze aanvraag. Het Cultuurhuis Pater Dekker is een multifunctioneel cultuurhuis ten behoeve van de bewoners van Eerbeek. We vinden het voor de leefbaarheid in de dorpen belangrijk dat een cultureel ontmoetingspunt als dit cultuurhuis kan blijven bestaan. Daarnaast past dit initiatief goed binnen het thema energietransitie. Hiermee maken we echt het verschil en geven we terug aan de samenleving.”

Links Eric Oosterkamp, daarnaast Joke van Aggelen en Harry Hoekstra