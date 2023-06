Business & Shopping: Nu ook verf verkrijgbaar bij Gigantisch Wonen

DIEREN – Gigantisch Wonen in Dieren heeft haar assortiment uitgebreid. Naast het bestaande aanbod biedt de winkel in woninginrichting nu ook verf van het merk Niveau.

Aanleiding om te beginnen met de verkoop van verf was sluiting van het Verfhuis Dieren. “We vonden het zonde als er geen verfwinkel meer in Dieren zou zijn”, zeggen Margreet Grotenhuis-Lentink en Ilse Lentink van Gigantisch Wonen. Ze maakten een hoek in de winkel vrij, waar sinds begin april alles te koop is voor het schilderen van het huis. Hier staat ook de mengmachine. “We kunnen elke gewenste kleur mengen.” Martijn van Someren van het Verfhuis heeft Margreet en Ilse alles geleerd wat ze moeten weten en zal ook regelmatig in de zaak te vinden zijn om advies te geven als dat nodig is.

Margreet en Ilse vieren dit jaar dat ze twintig jaar bij Gigantisch Wonen werken, als vierde generatie. “Onze overgrootopa begon de winkel aan de Kerkstraat. Nu zijn we al sinds 1984 gevestigd in ons huidige pand aan de Wilhelminaweg.” Gigantisch Wonen heeft een breed aanbod aan verschillende soorten vloeren, raamdecoratie, binnenzonwering, gordijnen en accessoires. Daar komt nu dan dus verf bij om het plaatje compleet te maken. “Het is leuk om na twintig jaar weer iets nieuws op te pakken!”