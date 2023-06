Brummense wethouder Van Klinken legt functie neer

GEM. BRUMMEN – Wethouder Annika van Klinken legt na de zomer haar functie neer. Ze keert terug naar het onderwijs. Dit maakte zij donderdagmiddag 22 juni bekend bij aanvang van de raadsvergadering.

“Het mogen vervullen van het wethouderschap in de gemeente Brummen is een grote eer. Ik heb dat als zeer leerzaam en bijzonder ervaren, waarbij de inwoners van onze mooie gemeente voorop hebben gestaan. Maar mijn passie voor het onderwijs is groot. Zo groot dat daar het zwaartepunt ligt en ik de keuze heb gemaakt om mijn loopbaan daar verder te vervolgen.” Zo omschreef Van Klinken haar keuze in een verklaring naar de gemeenteraad.

Burgemeester Alex van Hedel heeft begrip voor het besluit van de Eerbeekse Van Klinken. “Annika is een zeer enthousiaste en gedreven persoonlijkheid. We hebben prettig met haar samengewerkt. De collegeleden respecteren haar besluit. Het onderwijs krijgt met Annika van Klinken er weer een superdocent bij.”

Het zomerreces biedt de vertrekkende wethouder de gelegenheid om haar taken en dossiers zorgvuldig over te dragen. Vanwege een voetbreuk is ze sinds kort niet werkzaam. Een deel van taken wordt om die reden al tijdelijk door haar collega’s in het college waargenomen. Deze situatie wordt nu voorlopig voortgezet.

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft met respect kennis genomen van het besluit van Annika van Klinken om haar functie als wethouder neer te leggen. “Zij heeft besloten om haar hart te volgen en om te kiezen voor haar passie, het onderwijs. Wij wensen Annika veel succes en alle goeds toe,” laat fractievoorzitter Margo van Enck-Hulleman weten. De PvdA gaat op zoek naar een vervanger.