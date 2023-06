Brummen bereidt zich voor op besluit over verplaatsing tankstation

BRUMMEN – Maar liefst zeventien insprekers meldden zich voor een bijdrage aan het Brummense raadsforum op donderdag 15 juni. Er werd gesproken over de mogelijke komst van een tankstation bij de rotonde Kwazenboschweg en dat zorgde voor een flinke discussie.

Concreet werd gesproken over een bestemmingsplanwijziging, die het mogelijk moet maken voor de familie Nijenhuis om hun tankstation, nu gevestigd op de hoek van de Zutphensestraat en G.K. van Hogendorpstraat, te verplaatsen. Er zou een nieuw tankstation komen bij de rotonde Kwazenboschweg. Op de huidige locatie van het station ontstaat dan ruimte voor woningbouw.

Initiatiefnemer Gerhard Nijenhuis kwam zelf naar de vergadering. Hij gaf een samenvatting van een proces dat voor hem al zo’n 15 jaar duurt. Een proces van positieve principebesluiten, onderzoeken en analyses, grondaankoop en meerdere aanpassingen van de plannen. Nijenhuis vertelde over zijn plannen om niet alleen duurzaam te bouwen, maar ook in te zetten op de transitie van fossiele naar duurzame brandstoffen. “Een integraal duurzaam plan om te veranderen van fossiel naar duurzaam. Die overgang kan nooit in één keer. Er zullen nog een aanzienlijke tijd auto’s met verbrandingsmotoren rijden. Maar het aantal elektrische voertuigen zal vermoedelijk snel stijgen en daardoor ook de behoefte aan snel-laders”, legde hij uit. “Een beeld van een prachtig plan, dat vele problemen in één keer oplost. Het verplaatst een bedrijf uit de dorpskern, het draagt bij aan de energietransitie, het wordt duurzaam uitgevoerd, zorgt voor een mooie aantrekkelijke entree van Brummen en het voorziet in de grote behoefte aan woningen”, somde hij op.

Biologische grond

De overige insprekers spraken zich vooral uit tégen de plannen. Ze maken zich zorgen om de gevolgen van het benzinestation op deze locatie, aan de grens van biologische landbouwgrond. Deze biologische landbouw heeft de toekomst, fossiele brandstoffen niet, was de teneur van de reacties. De insprekers maken zich veelal zorgen over de gevolgen op de omliggende natuur, de Hoge Enk en de Meander.

Otto Koedijk sprak namens stichting ’t Anker, eigenaar van 10 hectare grond dat alleen wordt verpacht aan biologische boeren, waaronder De Meander. Hij zei: “De Meander is de agrarische toekomst, de verkoop van fossiele brandstoffen een aflopende zaak waar maar paar mensen aan gaan verdienen.”

Pepijn Bruntink, medewerker van de Meander, voegde daar aan toe: “De belangrijkste reden voor de keus is het geldelijk belang van een enkeling. Waar zijn de gevolgen voor de Meander en het landschap? Onze toekomst wordt bedreigd en ons imago zal schade oplopen. Hoe groen je het tankstation ook maakt, het blijft een tankstation. Waarom moet het per se hier en draaien wij op voor de slechte onderbouwing van de locatiekeuze?”

Tegenstrijdigheden

Andere insprekers stelden vragen over het proces, dat inmiddels al ruim tien jaar loopt. Zo verzocht Piet Verbeek opnieuw een locatieonderzoek uit te voeren. Hij haalde conclusies aan uit het onderzoek dat in 2012 werd uitgevoerd: “De ambitie een bemand Full Service Station te realiseren op de beoogde locatie is van een te hoog ambitieniveau met onverantwoord hoge zakelijke risico’s voor de aanvrager en het gevaar dat onherstelbare schade op zal treden voor flora en fauna op diezelfde locatie.” Berenschot concludeerde volgens Verbeek ook dat een onbemand tankstation op een andere locatie een, zakelijk gezien, veiliger alternatief zou zijn.

Roy ter Welle constateerde tegenstrijdigheden in de stukken. Zo concludeert hij dat er te weinig ruimte is op de toegangsweg voor vrachtwagens om de draai te kunnen maken. Ook bij het verlaten van het tankstation zouden vrachtwagens volgens hem op de andere rijbaan of zelfs buiten de aangegeven verharding terechtkomen. “En hoe werkt dat dan als twee vrachtwagens tegelijkertijd van de toegangsweg gebruikmaken? Dat is niet onderzocht”, vroeg hij zich af. “Er is dus niet vastgesteld dat er sprake is van een veilig bereikbare inrit van het tankstation. Ook in andere onderzoeken zult u vergelijkbare tekortkomingen vinden als u diep de inhoud induikt.”

Wethouder Pouwel Inberg ging hier later op in: “Onze verkeerskundigen hebben er zo naar gekeken dat als we het zo aanleggen, dan hoeft niemand over de grond van een ander te rijden. Meneer ter Welle heeft me wel wat vragen meegegeven.” Hij beloofde hier ook goed naar te kijken.

Koppeling

De stukken en inspraakreacties riepen veel vragen op bij de raadsleden. Zo vroegen CDA en PvdA zich af of beide bestemmingsplannen voor het tankstation en de woningbouw niet kunnen worden losgekoppeld. “Als we nee zeggen tegen dit plan, maken we dan woningbouw aan de Van Hogendorpstraat onmogelijk?”, vroeg Simone Cox van CDA zich af. Wethouder Pouwel Inberg legde uit: “Het college heeft de plannen juist bewust aan elkaar gekoppeld om ervoor te zorgen dat als het nieuwe tankstation er is, het oude verdwijnt. Het kan natuurlijk losgekoppeld worden, maar initiatiefnemer heeft beide nodig, het tankstation én de woningbouw, anders is de business case niet rond te rekenen. Dus als u nee zegt tegen dit plan, blijven beide locaties zoals ze zijn.”

Ook vroegen diverse partijen naar de mogelijkheden van een andere locatie. “Een nieuw onderzoek zou op gang moeten komen als u nee zou zeggen tegen dit plan. Dan gaan we met de initiatiefnemer in gesprek over een andere weg voorwaarts.”

De gemeenteraad neemt op donderdag 29 juni een besluit over de plannen. “Het is een heel verhaal dat er ligt. Er zijn heel wat insprekers geweest. Het wordt een heel stuk om door te nemen”, concludeerde Ronald Boereijn en vatte daarmee de kwestie treffend samen.