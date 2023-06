Bronckhorst financieel gezond

GEM. BRONCKHORST – Bronckhorst is financieel gezond. Dit meldt de gemeente na presentatie van de jaarrekening 2022. De rekening bedraagt 100 miljoen euro en sluit af met een positief resultaat van 8,7 miljoen euro.

Met de jaarrekening leggen burgemeester en wethouders van Bronckhorst verantwoording af over wat ze hebben gedaan, welke inkomsten en uitgaven de gemeente had en welke investeringen gedaan zijn in het afgelopen jaar. Volgens wethouder Antoon Peppelman van financiën is er voor de komende jaren genoeg geld om alle taken uit te blijven voeren.

In 2022 kreeg de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne prioriteit. De oorlog en toestroom van vluchtelingen hadden invloed op de samenleving, maar ook op de gemeentelijke organisatie en financiën. Door de extra taken voor vluchtelingenopvang en een tekort aan medewerkers werden enkele projecten doorgeschoven naar 2023, voor een totaalbedrag van 3,6 miljoen euro. Het uiteindelijk werkelijk positieve resultaat in 2022 is daarom 5,1 miljoen euro. Dit resultaat gaat naar de Algemene reserve en kan in de toekomst worden gebruikt voor noodzakelijke investeringen of bij tegenvallende resultaten.

Vitaal Bronckhorst

Wethouder Peppelman: “Eind zomer 2022 was het college on tour. We ontvingen wensen en behoeftes van de samenleving, die we als basis gebruikten voor het programmaplan ‘Regie op een vitaal Bronckhorst’. Ondanks de uitdagingen van deze tijd namen we regie en pakten kansen. We pakten voortvarend onze rol bij de vluchtelingenopvang en boden steun aan inwoners waar dat nodig was. Naast geld was dat ook fysieke hulp, bijvoorbeeld bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. We boden de hulp van energiecoaches aan bij het nemen van energiemaatregelen. We maakten een watertakenplan, boden meer woon-mogelijkheden in de hele gemeente, sloten nieuwe zorgcontracten af en zorgden voor gronduitruil voor ondernemers. Ook kwamen veel projecten vanuit ‘Vitale kernen’ tot uitvoering, zoals het Marktplein in Steenderen en de Dorpsstraat en het Kulturhus in Vorden.”

Plannen

Wethouder Peppelman: “We kijken of de ontwikkelingen in de samenleving reden zijn om de plannen in ons Programmaplan bij te stellen. Dat doen we in de Perspectiefnota. We zien mogelijkheden om met (extra) geld van de Rijk meer te doen aan een gezonde samenleving. We investeren onder meer in wonen, onderwijshuisvesting, winkelcentra en maatschappelijke accommodaties.”

De raad vergadert op donderdag 29 juni over de Jaarrekening. De raad geeft dan aan welke uitgangspunten zij belangrijk vindt om in de volgende begroting mee te nemen. Dit vormt de basis voor de investeringen en de besparingen die de gemeente doet.