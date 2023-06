Agrariërs en rentmeesters werken gezamenlijk aan perspectief

REGIO – De agrariërs op de 1340 hectare landbouwgrond in het Natura 2000 gebied tussen Doesburg, Dieren en De Steeg combineren een economisch gezonde bedrijfsvoering met zorg voor natuur en milieu. Ze doen dat beter dan de gemiddelde Nederlandse veehouder. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat uitgevoerd is door Hogeschool Van Hall Larenstein in opdracht van de provincie Gelderland. De resultaten van het onderzoek zijn op onlangs gepresenteerd aan de agrariërs, de rentmeesters en andere betrokken organisaties.

Het onderzoek vormt één van de bouwstenen voor het gebiedsproces in de uiterwaarden Havikerwaard, Beimerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard (HBFO). In dit gebied werken rijk en provincie samen met belanghebbende organisaties aan de doelen voor water, natuur en landbouw. Het doel van het onderzoek was om de huidige situatie in beeld te brengen. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met de agrariërs. Gevraagd is naar feitelijke gegevens over het agrarisch bedrijf, en naar knelpunten bij de bedrijfsvoering. Ook is gevraagd hoe men naar de toekomst kijkt.

Natuurinclusief

In het Natura 2000 gebied zitten voornamelijk melkveebedrijven met veel dieren en veel grond. Met gemiddeld 1,5 GVE/ha zijn de bedrijven extensiever dan het gemiddelde bedrijf in Nederland. Van het landbouwareaal valt 16 procent onder agrarisch natuurbeheer (ANLb). Dat is fors hoger dan het landelijk gemiddelde van 6 procent. De agrariërs werken meer natuurinclusief dan hun collega’s in de rest van het land. Als belangrijkste knelpunten zijn genoemd: het scheurverbod, de ganzenschaderegeling, de derogatie, onduidelijkheid over het vervolg van het ANLb, en het gebrek aan duidelijkheid voor de toekomst. Boeren weten niet of het zinvol is om te investeren en als ze dat willen, dan werkt de bank niet mee omdat ze in een Natura 2000 gebied zitten. Bijna alle boeren geven aan dat ze graag het bedrijf willen voortzetten op de manier zoals ze dat nu doen.

Er volgt nog een vervolgbijeenkomst. De resultaten van het onderzoek staan in een rapport, de Landbouwverkenning. Deze is op te vragen bij Hogeschool Van Hall Larenstein of bij de Provincie Gelderland.