Wim Derksen draagt stokje als interim-voorzitter over

DOESBURG – Voorzitter van het bestuur Wim Derksen van de Vereniging Groepswonen Doesburg heeft tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 17 april afscheid genomen. Hij was vanaf het begin betrokken bij het groepswonen in Doesburg.

Het begon met deelname aan een werkgroep van enkele mensen, die in harmonie en saamhorigheid met elkaar een vorm van groepswonen van de grond wilden krijgen. Zijn goede contacten, onder andere als oud-wethouder, waren hierbij van grote waarde. In samenwerking met Woonservice IJsselland en het stadsbestuur leidde dit tot de oprichting van de Vereniging Groepswonen en de bouw van Het Ravelijn, dat in 2009 werd geopend.

Later, in 2017, volgde een tweede gebouw, De Hanzehave. Vanaf de start is Derksen als voorzitter van het bestuur en als bewoner betrokken geweest bij vele activiteiten en initiatieven. Velen roemen zijn betrokkenheid en stimulans om met elkaar in verbinding te blijven, ook in de coronaperiode.

Toen zijn reguliere termijn als voorzitter voorbij was, werd Derksen interim-voorzitter, wat hij tot maandag 17 april is gebleven. Nu vond hij het tijd om het stokje over te dragen. Wethouder Birgit van Veldhuizen van de gemeente Doesburg kwam persoonlijk langs bij dit afscheid, net als Ron Droste, die tot zijn pensioen één van de vaste contactpersonen was bij Woonservice IJsselland. Namens de bewoners van beide gebouwen werden dankwoorden gesproken voor de lange periode van inzet voor het groepswonen in Doesburg, dat mede dankzij hem stevig op de kaart staat. Als bewoner blijft Wim Derksen volop bij het groepswonen betrokken.

Wethouder Birgit van Veldhuizen en Wim Derksen