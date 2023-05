Velpse rapper Kenntoch gaat voor record en brengt 160 singles uit in één dag

VELP – Maar liefst 160 digitale singles uitbrengen in 24 uur. Rapper Kenntoch uit Velp gaat het doen en hoopt daarmee een plekje te veroveren in het Guiness Book of Records. Vrijdag 12 mei verschijnen 160 verschillende versies van ‘Ga met mij mee Sanne’.

Het idee kwam spontaan op bij Kenntoch, de artiestennaam van Kenny Beekman uit Velp. “Ik weet niet meer hoe ik erop kwam, maar het leek me leuk een wereldrecord te verbreken. Dus ik ging op zoek naar iets dat ik goed kan, het liefst iets met muziek. En zo kwam ik op het idee om 160 singles uit te brengen op één dag.”

Dit record staat momenteel op naam van Nick & Simon, die in 2013 maar liefst 155 versies uitbrachten van hun nummer ‘Julia’, dat zij inzongen met evenveel verschillende meisjesnamen. Als het aan Kenny ligt, komt daar aanstaande vrijdag verandering in en schrijft hij dit record op zijn naam.

Twee weken zingen

Wie denkt dat je een recordpoging ‘even doet’, heeft het mooi mis. “Er is heel veel werk in gaan zitten”, vertelt Kenny. Hij vroeg zijn producer Tokasound een beat te maken, waar hij een tekst op schreef. Niet alleen rap, maar ook een zanglijn – iets dat helemaal nieuw is voor Kenny. “Ik schrijf al jaren teksten en kan rappen. Maar zingen was nieuw voor me en heb ik echt moeten leren.”

Het resultaat werd ‘Ga met mij mee Sanne’, een vrolijk zomers nummer. “Ik houd erg van reizen en van de zomer en dat gevoel wilde ik in dit nummer laten terugkomen.” Hij schreef het eigenlijk voor zijn vriendin Gosia, maar koos uiteindelijk voor de wat gangbaardere naam Sanne. “Ik heb Gosia netjes gevraagd of ze het goed vond dat ik haar nummer óók voor 159 andere meisjes zou zingen”, zegt Kenny lachend.

Want dat is wat Kenny vervolgens is gaan doen. Na Sanne kwamen er nog 159 andere versies van het lied. “Alleen in het inzingen ging al enorm veel tijd zitten. Het is niet een kwestie van één keer zingen, maar je moet elke keer terugluisteren. Is de timing goed, zit ik op de goede toon. Het heeft me bij elkaar wel twee weken gekost.”

Daarnaast moest voor elke versie andere coverart worden gemaakt en vervolgens moest elke single worden aangemeld bij streamingsdiensten als Deezer en Spotify, want daar is het uiteindelijk allemaal om te doen. “Binnen 24 uur moeten alle versies, dus alle singles, online te beluisteren zijn. Dan heb ik het record in handen”, legt Kenny uit. De release staat gepland voor vrijdag 12 mei. Als het goed is zijn alle 160 nummers vanaf middernacht te beluisteren, maar Kenny is er nog niet gerust op. “Ik lig altijd vroeg in bed, maar ik zet de wekker op middernacht. Als er dan iets niet klopt, heb ik nog tijd om actie te ondernemen.”

Event

Als de singles vrijdag online staan, moet Kenny bewijsstukken verzamelen van zijn recordpoging, zoals artikelen uit de krant en verklaringen van getuigen. “Binnen vijf dagen krijg ik dan te horen of Guinness het record goedkeurt.” Voor zaterdag 20 mei heeft Kenny een feestje georganiseerd in het speeltuintje aan de Dr. van der Feltzlaan in zijn eigen buurtje in Velp. Vanaf 11.00 uur is er vooral veel muziek. Natuurlijk staat Kenntoch zelf op het podium, maar er komt ook iemand piano spelen en maatje Dylan Wayne treedt op. Er komt een minidisco’tje en andere activiteiten voor de kinderen en er zijn lekkere hapjes en drankjes. Maar bovenal hoopt de Velpse rapper dan bekend te kunnen maken dat hij een nieuwe recordhouder is. “Daarmee wil ik laten zien dat als je echt iets wil en je werkt het hard voor, het ook kan.”