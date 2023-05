Velpse Maura Taeymans werkt al vijftig jaar tussen de dieren van Burgers’ Zoo

VELP/ARNHEM – Maura Taeymans uit Velp heeft vrijdag 19 mei een bijzonder jubileum te vieren. Zij is dan 50 jaar werkzaam bij Koninklijke Burgers’ Zoo, de bekende dierentuin in Arnhem.

Ze is dan wel werkzaam als directiesecretaresse, maar Maura Taeymans draait er haar hand niet voor om om tijgers, leeuwen, gorilla’s, chimpansees en orang-oetans de fles te geven of een luier te verschonen. Zij was degene die orang-oetan Sabientje overhandigde aan Prins Bernhard en André van Duin.

Maura Taeymans heeft persoonlijk 50 jaar van de 110-jarige geschiedenis van het Arnhemse dierenpark meegemaakt. “Met al haar kennis en (levens)ervaring is ze een ware spin in het web: ze kent vrijwel alle medewerkers, heeft talloze belangrijke gebeurtenissen in het park zelf meegemaakt en is een belangrijke cultuurbewaker van Burgers’ Zoo”, zeggen haar collega’s. Maura heeft niet alleen de personeelsadministratie, boekhouding en inkoop voor de winkels verzorgd, maar ook in de horeca en als receptioniste gewerkt naast haar ervaring als directiesecretaresse.

Haar rijke carrière is dan ook doorspekt met anekdotes en verhalen. Een bioloog van Burgers’ Zoo vroeg Maura Taeymans eens om de eieren van een nandoe, een Zuid-Amerikaanse struisvogelachtige, dagelijks eenmaal in de ochtend en eenmaal in de middag om te draaien in de couveuse vlakbij haar kantoor. Twee eieren werden naast de couveuse gelegd, omdat het vermoeden was dat die onbevrucht zouden zijn. Tot ieders verbazing stapte er op een dag plotseling echter een mini-struisvogeltje vlakbij Maura’s kantoor rond.

Op 18-jarige leeftijd kwam Maura in vaste dienst bij Burgers’ Zoo, waar zij Lucie Burgers nog heeft leren kennen, directrice en echtgenote van Reinier van Hooff, de tweede generatie van het familiebedrijf. Lucie Burgers was de dochter van oprichter en eigenaar Johan Burgers. Sinds 1962 stonden Antoon en Greet van Hooff aan het roer, terwijl Alex en Bertine van Hooff het directiestokje in 2004 overnamen van hun (schoon)ouders. Vanzelfsprekend heeft Maura ook de drie kinderen van Alex en Bertine zien opgroeien, waardoor ze in haar loopbaan vier generaties van de dierentuinfamilie heeft meegemaakt.

Foto toen: Fotoburo Peter Drent

Foto nu: Mira Meijer

