Tenues voor basketballers van WIK Rheden

RHEDEN – Het U14-team van WIK Rheden speelde zaterdag 25 maart voor het eerst in gloednieuwe, glanzend groene shirts. De basketballers kregen de tenues van Edo Ibrahimovic van D.A. Installatie, dat zijn naam verbond aan de club.

Het team met spelers tot 14 jaar doet dit seizoen voor het eerst mee in de competitie. Ze verbaasden iedereen door in de eerste helft van de competitie bijna alle wedstrijden te winnen. Vandaar dat ze de tweede helft in een zwaardere poule spelen. Maar ook daar staat het combinatieteam uit Dieren en Rheden zijn mannetje. Trainer Rik Boers: “De jongens gebruiken elkaars kwaliteiten steeds beter. “We winnen doordat we de basis van het basketbal goed beheersen: passen, vangen, lay-up, schieten en verdedigen. Daarin zijn we beter dan andere teams. We spelen als één team en dat zie je terug in de scores. Daar haken steeds meer spelers bij aan.”

Basketbal is enorm populair bij WIK Rheden, zowel onder jongens als meisjes, maar ook onder volwassenen. In een paar jaar tijd zijn er in Dieren en Rheden zes trainingsgroepen ontstaan en volgend jaar komen daar weer nieuwe groepen bij. Dat de club zo hard groeit, betekent ook dat er mensen nodig zijn voor de organisatie en om te fluiten. Wie het leuk vindt om de startende vereniging te helpen, kan mailen naar wik.basketball@gmail.com.

