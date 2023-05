Stief Kwartiertje: Vexillologisch Verbond

Bij het Vexillologisch Verbond in Laag-Soeren kon eindelijk de vlag uit. U zult waarschijnlijk net als ik nooit gehoord hebben dat er in het kleine dorp aan de Veluwezoom een vexillologisch verbond bestond, laat staan dat u wist wat het was. De Soerenaren echter wel en ze hadden zich al enige tijd geleden verenigd om het bestaansrecht van het verbond stoffelijk weer te geven door de verwezenlijking van de nieuwe dorpstrots: de Soerense vlag.

Vexillologie is de wetenschap die zich bezighoudt met banistiek, ofwel vlaggenkunde. Het is weliswaar een algemene wetenschap, maar die krijgt in de laatste tijd een nogal regionaal karakter, want na de presentatie van de Achterhoekse vlag, gevolgd door de Liemerse, hebben in onze regio Hall en Klarenbeek inmiddels een eigen vlag. En nu dus ook Laag-Soeren.

De Soerense vlag bestaat uit twee gedeelten met op elk deel een edelhert. Ze staan met hun geweien ruggelings naar elkaar alsof ze allebei een andere kant uit willen. Dat is in schril contrast met de totstandkoming van de vlag, want die moet juist de eenheid van het dorpje met haar omgeving symboliseren, maar ik veronderstel dat de Soerenaren zullen zeggen dat wanneer edelherten met de geweien naar elkaar staan dit betekent dat er geknokt gaat worden en dat is juist wat men in Soeren juist achter zich wil laten. Dat is al genoeg gebeurd in de afgelopen decennia, met de komst van het Sprengenhus en de nieuwe wijk Hof van Soeren en de administratieve verbanning van het steenuilenpaartje. De rust is terug en de kunst is om het dorpsleven erin te houden; de vlag moet de verbroedering weerspiegelen. De nieuwe Soerense vlag bestaat ook uit twee kleuren groen, dezelfde groene kleuren die in de Achterhoekse vlag zitten, waardoor de vlag niet bepaald kleurrijk is, terwijl de omgeving dat wel is, zij het dat groen ook daarin overheerst. Maar desondanks is men trots op de vlag die door het Vexillologisch Verbond, waarvan nagenoeg alle Soerenaren kortstondig lid waren, uit 28 ingezonden ontwerpen is gekozen.

Het geeft Laag-Soeren haar identiteit terug. Die eigenheid stond de laatste jaren onder druk want het dorp had weliswaar een voetbalclub, maar geen spelers en toen ook nog de school sloot en de enige kroeg uit het dorp verdween leek het een zielloos en vergrijzend plaatsje te worden, waar zelfs het geneeskrachtige water van de voormalige badinrichting Bethesda niets aan kon veranderen. Het wijkje Hof van Soeren is na langdurig gesteggel toch gebouwd en er komen nog twee wijkjes bij ter bestrijding van de vergrijzing, maar het voorzieningenniveau stijgt niet mee. Alleen het grondgebied is wat uitgebreid dankzij de bereidwilligheid van Brummen. Het dorpsleven krijgt daardoor een opkikker, waardoor de saamhorigheid zal toenemen en vandaar dat ze nu heel blij zijn dat ze zich rond de vlag kunnen groeperen en weer eenheid kunnen uitstralen. Het Sprengenhus is nu het enige trefpunt en mag nu weer een kulturhus genoemd worden, al is dat geen Soerens begrip, maar er is nu weer sprake van cultuur, gesymboliseerd door de vlag.

Er waart een vexillologisch virus door de regio; ik schrijf het moeilijke woord hier nogmaals zodat u kunt oefenen om het hardop zonder haperen uit te spreken. Dat is nodig want er zullen binnen afzienbare tijd allerlei vexillologische verbonden worden opgericht want elk zichzelf respecterend dorp of stad zal een eigen vlag willen hebben als symbool voor het gevoel van saamhorigheid. Zo werkt dat met virussen.

Desiderius Antidotum