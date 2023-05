Skatebaan Brummen officieel geopend

BRUMMEN – Achter Dalton kindcentrum het P@rk aan de Troelstralaan in Brummen is op woensdag 3 mei officieel de skatebaan geopend. Deze is in 2020 helemaal vernieuwd, maar door corona heeft er nooit een officiële opening plaatsgevonden. Het jongerenwerk van SWB had samen met de initiatiefnemer van de vernieuwing, Brummense Bikkel 2021 Ruben Arendse, een mooi programma in elkaar gezet. Wethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen was bij de opening aanwezig.

Ruben diende een petitie in bij de gemeente Brummen voor de vernieuwing van de skatebaan. “De oude skatebaan was erg onveilig. Er staken allemaal dingen uit, veel was verroest en de ramps (hellingen, red.) waren in het beton gezakt. We gingen vaak onderuit tijdens het skaten, niet vanwege een fout, maar wel door de onveiligheid. Ik heb veel heen en weer gemaild met de gemeente en samen hebben we een plan gemaakt. Ik vind het heel erg leuk dat de skatebaan eindelijk officieel wordt geopend,” aldus Ruben.

Op het grasveld rondom de skatebaan was een opblaasbare voetbalkooi te vinden, net zoals een springkussen en een barbecue. Ondertussen waren skaters en bmx-ers druk op de skatebaan. Er werd echt een feest van de opening gemaakt. Wethouder Ingrid Timmer was ook aanwezig bij de opening, maar liet zich niet verleiden om op een skateboard te stappen.

Foto: Susanne Jansen

Ruben Arendse liet op de step zien wat hij allemaal kan

Meer foto's