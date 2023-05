Restauratie van De Commanderij loopt voorspoedig

DOESBURG – De restauratie van De Commanderij in Doesburg verloopt voorspoedig. De bouw gaat voortvarend en rond de zomer kan het Lalique Museum al een nieuwe tentoonstelling inrichten in de ruimte op de begane grond van het gerestaureerde riddergebouw uit 1286. In juni opent het museum de tentoonstelling ‘Mucha & Tijdgenoten’.

De oplevering en ingebruikname van het pand gaat in gedeelten. De glazen serre is deze zomer geheel gereed. Santino Melssen, voorzitter van het Lalique Museum, vertelt met trots dat de tuin aan de Gasthuisstraat 8 opnieuw is aangelegd door tuinarchitect Climmy Schneider, een collega van Piet Oudolf uit Hummelo. Haar ontwerp is geschonken door de familie Vroom – van Ark. Met mooi weer kunnen bezoekers daar nu al heerlijk lunchen of koffie drinken, in de zon of in de schaduw van de eeuwenoude beukenboom, die behouden kon worden tijdens de restauratie.

Toegankelijkheid

“We kwamen ruimte tekort”, verklaart Melssen. “Met de uitbreiding naar de Commanderij worden we het grootste Lalique Museum ter wereld. Daar ben ik wel trots op en ik hoop alle inwoners van Doesburg ook. Door de nieuwbouw kunnen conservator Benjamin Janssens en ik nóg meer dromen laten uitkomen.” Belangrijk aspect is al jaren de vergroting van de toegankelijkheid van het museum. Bezoekers die slecht ter been zijn, konden tot nu toe lastig terecht in de monumentale panden aan de Gasthuisstraat. In de toekomst is de toegang voor mensen met een rolstoel of rollator geen probleem meer. “We kregen daar weleens commentaar op, maar het bouwen van een lift in de oudbouw zou het oude Rijksmonument geweld aan hebben gedaan. In de nieuwbouw komt die lift er gelukkig wel”, aldus een enthousiaste Melssen.

Parfum

De oude ridderzaal op de begane grond van De Commanderij wordt straks geheel gewijd aan de tentoonstelling van parfumflacons. Daar is René Lalique in Parijs wereldberoemd mee geworden. “Alles wat bij de verbouwing hergebruikt kon worden, hebben we hergebruikt”, legt de voorzitter uit. “Uiteraard hebben we dat gedaan om kosten te besparen, maar ook in het kader van duurzaamheid. En de oude kloostermoppen vind ik om eerlijk te zijn ook heel mooi.” De achtergevel van de oostvleugel is met deze oude kloostermoppen prachtig gerestaureerd. Dat is goed te zien vanuit de Heerenstraat, aan de achterzijde van het oude riddergebouw.

Compleet nieuw is het lichtplan voor het nieuwe deel van het museum. “Wil je de kunstwerken van Lalique tot hun recht laten komen, dan is een goede belichting natuurlijk essentieel. Uiteraard zijn er ook genoeg high-tech elementen gebruikt.”

Mucha

Tot en met Tweede Pinksterdag is de tentoonstelling ‘Stromingen en Gestalten’ met juwelen en zilver uit de art nouveau en art deco nog te zien. Van 30 mei tot en met 13 juni is het museum gesloten in verband met de inrichting van de tentoonstelling ‘Mucha & Tijdgenoten’. Deze gaat in première op 14 juni. Vanwege de officiële opening is het museum op 16 juni gesloten. Vanaf 17 juni is iedereen weer welkom voor de expositie, waarin conservator Benjamin Janssens bewijst dat grafische kunst een volwaardige kunstvorm is.

Het Lalique Museum is gevestigd aan de Gasthuisstraat 1 in Doesburg. Bezoekers zijn welkom op dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

laliquemuseum.nl

Aanbouw van de serre bij De Commanderij