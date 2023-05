Recorddeelname aan Loenens vogelschietfestijn

LOENEN – In de lange geschiedenis van de Nationale en Feest- en Herdenkingsvereniging Loenen is het maar zelden voorgekomen dat de schutterskoningen zo snel bekend waren. Op de jubileumkermis van de Oranjevereniging was de eerste koning al rond 10.00 uur bekend toen Rene van Miltenburg raak schoot. Bij de ongehuwden was dat een half uur later door een goed gemikt schot van Maurice Blom. Bij de vrouwen duurde het een stuk langer, zij hadden ruim drie uur de tijd nodig om de vogel te schieten. Loes van Oorspronk en Carla Hazendonk wonnen de titels.

Zowel bij de dames als de heren was er dit jaar een recorddeelname. In de 75-jarige geschiedenis van het Loenense vogelschieten was de deelname nog nooit zo groot als dit jaar. Bijna vierhonderd Loenense mannen deden een poging om de felbegeerde titel binnen te halen. Het weer werkte optimaal mee toen rond 8.30 uur de eerste schoten werden gelost. Het bestuur kreeg ook nu weer toestemming om het schietfestijn te houden in de bossen aan de Loenerschepersweg.

Gehuwden

Na het voorlezen van het reglement kon het allemaal beginnen. Bij de gehuwden waren 192 deelnemers. Helaas kreeg niet iedereen de kans de vogel eraf te schieten. Al bij het honderdzestigste schot tuimelde de romp van de vogel naar beneden. Er was pas één onderdeel van de vogel afgeschoten. De staart sneuvelde het eerst. Maar de schutters waren allemaal gebrand op de titel en mikten op de romp, in plaats van eerst de vleugels en kop eraf te schieten. Hierdoor kregen 32 schutters geen kans om te schieten. Bestuurslid Willie Blom vind het wel jammer dat 32 schutters geen kans kregen om koning te worden, maar begrijpt het wel. Blom: “Iedereen is zo fanatiek om een keer in hun leven koning te zijn, dat men stevig op de romp schiet om de meeste kans te maken. Dit is ieders recht.”

De restprijzen werden verdeeld nadat de vogel naar beneden viel. De koningsprijs was voor Rene van Miltenburg en Lilian Miltenburg werd zijn koningin. De eerste vleugel was voor Bouke Couperes, de tweede vleugel voor Hans van Dijk, de kop voor Rob Slief en de staart voor Joep van Duivenbode.

Ongehuwden

Bij de ongehuwden waren er maar liefst 198 deelnemers. Hier kwam wel iedereen aan de beurt. Bij het 205e schot schoot Maurice Blom de vogel naar beneden. Simone Wenting werd zijn koningin. Ook hier moesten nog drie prijzen toegekend worden aan de opvolgende schutters. De eerste vleugel was voor Tom Ogink, de tweede vleugel voor Thomas Heezen, de kop voor Rowin Wichers en de staart voor Ruben Kersten.

Vrouwen

Zaterdagmorgen was het de beurt aan de Loenense vrouwen om te schieten. De animo om mee te doen was enorm. Er hadden zich 298 vrouwen aangemeld. Om 10.00 uur werd begonnen bij de feesttent, waar de twee houten vogels stonden opgesteld. De boerenkapel De Plaggenstèkers speelde vrolijke klanken. Het duurde wel een tijdje voordat de eerste koningin bekend werd. Loes van Oorspronk schoot rond 12.00 uur raak met het 338ste schot. Zij was hier erg blij mee. Patner André Zeijseink werd haar gemaal. De eerste vleugel was voor Karin Donker, de tweede vleugel voor Amber Spronk, kop voor Heleen van Ark en de staart voor Maureen Albers.

De tweede vogel bleek nog taaier te zijn. Pas bij het 465ste schot viel de vogel door Carla Hazendonk naar beneden. Ron Hazendonk werd haar gemaal. De eerste vleugel was voor Tanja de Tuinder, de tweede vleugel voor Wanda Silvold, de kop voor Lieke van de Berg en de staart voor Marion van de Velde.

Geslaagd

Bij het ballenschieten, dat 44 deelnemers telde, waren de prijzen voor Toon Streppel, Anton van Ark, Erik Kersten, Simon van Eck, Hans Modderkolk, Maurice Koekkoek, Jan Arendsen en Ben Hoekman.

Ook de winnaars van het jeugdvogelschieten op Koningsdag kregen een presentje. Bij vogel 1 was Julian Bunt de koning en bij vogel 2 Bram Hartgers.

Het bestuur van de Oranjevereniging kijkt terug op zeer geslaagde jubileumfeesten. Mede door het gunstige weer kon alles doorgaan. Het kinderfeest met theatervoorstelling was een succes. De grote feesttent was twee avonden overvol tijdens het kermisbal. Van heinde en verre kwamen de jongelui naar Loenen om samen vrolijk feest te vieren. Ook het vuurwerk, dat ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan groter was opgezet, trok veel bezoekers.

Foto’s: Martien Kobussen

Koninginnen Loes van Oorspronk en Carla Hazendonk

Koningen Maurice Blom en Rene van Miltenburg

