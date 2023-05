Orgelconcerten Doesburg gaan door onder vlag StiBeMa

DOESBURG – Na 53 jaar is de Stichting Doesburgse Muziekcultuur opgeheven. Er waren niet genoeg vrijwilligers om het bestuur op peil te houden. Dankzij inspanning van organist Wilbert Berentsen kunnen de orgelconcerten in Martinikerk toch doorgaan en wel onder de vlag van Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk (StiBeMa).

Zowel organist Berendsen als het bestuur van StiBeMa is van mening dat de orgelconcerten niet verloren mogen gaan. Daarom zijn ze trots te kunnen vertellen dat er ook dit jaar weer zomeravond-orgelconcerten zijn op zaterdagen 20 en 27 juli, 3, 10, 17, 24 en 31 augustus en 7 september. De organisten zijn onder andere Wolfgang Zerer uit Duitsland, Hector Olivera uit de Verenigde Staten, Zuzana Ferjenčiková en natuurlijk stadsorganist Wilbert Berendsen zelf. De concerten beginnen steeds om 20.00 uur in de Martinikerk. Er wordt tijdens de concerten vaak gespeeld op de drie orgels die de kerk rijk is.

De concerten zijn ook van belang om het publiek te kunnen laten genieten van de drie orgels in de Martinikerk. Ze zijn alle drie inmiddels een Rijksmonument en kunnen mede dankzij de steun van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed worden onderhouden.

Heel bijzonder is het Walcker-orgel uit 1915. Dit prachtige unieke orgel werd in 1968 aangekocht van de Rotterdamse kerkelijke gemeente doen de Zuiderkerk in Rotterdam werd afgebroken. Op initiatief van A.M. de Boom, ingenieur bouwakoestiek, werd het orgel geïnstalleerd in de Martinikerk. Dat moet een geweldige klus zijn geweest, want met 4 klaveren en pedaal, 75 registers en 5415 is het Walcker-orgel één van de grootste van Nederland. De klanken van dit orgel zijn dan ook schitterend en voor veel organisten is het een droom om op dit orgel concerten te kunnen geven. Zowel beroemde organisten als aanstormend talent uit binnen- en buitenland komen er graag voor naar Doesburg.

De Martinikerk beschikt daarnaast over het Flentrop koororgel. Dit is is niet al te groot en is in september 1953 naar Doesburg gekomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de kerk zwaar beschadigd, waardoor er maar een klein gedeelte kon worden gebruikt voor de zondagsdiensten. Het ‘kleinere’ orgel paste hier mooi in. Het was de bedoeling het orgel na de wederopbouw weer te verkopen, maar daar is het nooit van gekomen.

Tot slot is er het Freytag orgel. Dit kabinetorgel stond voorheen bij welgestelde mensen en herenboeren. Als het gesloten is, lijkt het orgel net een grote kast, maar met de deuren open en de bovenste ‘la’ naar beneden geklapt, is het orgel te zien. Dit orgel is in 2003 in bruikleen gekomen in Doesburg en in 2014 geschonken aan de Protestantse Gemeente. Het wordt tijdens kerkelijke vieringen vaak gebruikt voor – oneerbiedig genoemd – achtergrondmuziek, maar organisten weten ook uit dit kleine, maar fijne orgel de mooiste klanken te ontlokken.

