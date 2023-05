Oranjevereniging Loenen zorgt al 75 jaar voor gezellig volksfeest

LOENEN – Loenen heeft al 75 jaar een oranjevereniging. In 1948, kort na de oorlog, namen actieve Loenenaren het initiatief om een vereniging op te richten om de feestelijkheden te organiseren ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin. Ook werd besloten de herdenking van de oorlogsslachtoffers te laten plaatsvinden. De vereniging kreeg de naam Nationale Feest- en Herdenkingsvereniging Loenen (FHV), maar wordt meestal kortweg oranjevereniging genoemd. Op 17 maart was het een driekwart eeuw geleden dat de vereniging werd opgericht en het huidige bestuur wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er is een jubileumkermis, maar ook een receptie op 17 mei in de feesttent aan de Groenendaalseweg, waar de leden met het bestuur gaan toosten op deze mijlpaal.

De FHV is voorgekomen uit de oude kermiscommissie. Uit de oude geschiedenis blijkt dat al enkele eeuwen kermis werd gevierd in Loenen, dit werd toen op zondag gedaan. In het jaar 1750 moest dit op bevel van de gemeente Apeldoorn worden verplaatst naar de woensdag. Pas in 1820 ontstond in Loenen de traditie om ieder jaar de kermis te houden op de eerste woensdag van oktober. Na de oorlog werden de oranjefeesten op vrijdag en zaterdag gehouden. Sinds enige jaren is dit verplaatst naar de periode rondom Hemelvaartsdag.

Papierwinkel

De feesten vonden eerst plaats bij Den Eikenboom, later bij De Oldenhof en Engelenweg en nu al vele jaren op een eigen terrein aan de Groenendaalseweg, waarbij ook een deel van de weg mag worden gebruikt. Dit vergt wel vele vergunningen. Willy Blom, al 48 jaar bestuurslid, heeft ondervonden hoe extreem de ‘papierwinkel’ is geworden. Blom vertelt: “Vroeger in mijn beginjaren ging ik naar het gemeentehuis en vertelde aan de ambtenaar wat we van plan waren. Prima, zei de man dan en tikte meteen een vergunning uit. Kosten 3 gulden en 86 cent! Nu komen de kosten voor het gehele feest aan gemeentekosten op 720 euro.”

Vogelschieten

Het vogelschieten blijft het hoogtepunt van de kermis – of karmse in het dialect – zoals de oranjefeesten nu worden genoemd. In het verre verleden mochten alleen maar gehuwde mannen meedoen aan de strijd om de koningstitel, die nog altijd de grootste dorpseer is voor de Loenenaren. Er is al vele jaren een vogel voor de gehuwden en een aparte vogel voor de ongehuwden, waar er steeds meer van zijn, omdat minder Loenenaren gaan trouwen.

Al lang zorgt Chris van de Sprenge voor het maken van de houten vogels. Rein Modderkolk regelt speciaal berkenhout dat snel splintert. Na het bekend worden van de koningen gaat het in optocht naar de feesttent. Tot voor enkele jaren geleden ging men naar Den Eikenboom. Voorzitter Henk Schroven vertelt hierover: “De zaak ging dicht, maar het werd ook te gevaarlijk met het drukke verkeer. Maar er is daar vroeger heel wat afgefeest. Nu gaan we na het schieten naar de feesttent met muziek en daar is de stemming ook prima.”

Vrouwen

De Loenense vrouwen klaagden vaak dat zij niet mee mochten doen aan het schietfestijn. Maar het stond volgens bestuurslid Blom duidelijk in het reglement dat alleen Loenense mannen dit mochten. In 1988, bij het 1150-jarig bestaan van Loenen, werd het vogelschieten voor vrouwen opgezet en dit is sindsdien altijd traditie gebleven voor de zaterdag. Er zijn zelfs twee vogels nodig om alle 250 vrouwen een schietbeurt te geven. De vrouwen maken er dan een daverend feestje van tot laat in de middag. De boerenkapel De Plaggenstekers van OLTO zorgt dan voor een opperbeste stemming.

Ballonvaart

Door de oranjefeesten rond Hemelvaartsdag te houden, kunnen de activiteiten al op donderdag van start gaan. Donderdag begint dan de kermis met een kinderfeest. In de tent wordt dan door een kindertheater opgetreden. De kinderen krijgen dan traktaties en bonnetjes voor de attracties. Helaas is het vroegere kinderschoolfeest verloren gegaan met spelletjes voor alle klassen. Het schoolpersoneel wilde hier niet meer aan meewerken. Menigeen herinnert zich nog dit bijzonder leuke kinderfeest waarbij alle kinderen een cadeau kregen.

Donderdagavond krijgen de leden die naar de feesttent komen de kans om een ballonvaart te winnen door een gratis verloting.

Zakslaan

Arend Thomassen is al 35 jaar bestuurslid. Hij vindt het jammer dat de volksspelen verloren zijn gegaan. Vroeger een grote attractie met met veel publiek. De animo om op zaterdagmiddag mee te doen bij de jongeren is er niet meer. Zelfs niet meer voor het zakslaan of de stoelendans, dat vroeger een fanatiek spel was.

Groot feest is het zowel vrijdag- als zaterdagavond in de feesttent. De jongeren uit Loenen en hun vrienden uit de omgeving komen dan massaal naar grote feesttent, waar een bekende band ervoor zorgt dat de stemming er snel in komt. Voorzitter Schroven: “We willen per se dat de toegang vrij blijft. Gewoon gezellig samen kermis vieren. In en uit lopen wanneer men dat wil. We prijzen ons gelukkig dat er nooit geen trammelant is en dat willen we ook zo houden, Gewoon een gezellig volksfeest om de bloemetjes even buiten te zetten.”

Het huidige bestuur van de 75-jarige Loenense Oranjevereniging