Moeilijke keuzes voor sluitende perspectiefnota in Brummen

GEM. BRUMMEN – Burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen hebben de gemeenteraad de perspectiefnota 2024-2027 aangeboden. Deze is voor het eerst in drie jaar financieel sluitend, maar dat ging niet zonder slag of stoot. “We hebben soms harde keuzes moeten maken om in de eerste drie jaar met een sluitende begroting te komen”, zegt wethouder financiën Steven van de Graaf.

In de perspectiefnota legt de gemeente de ambities vast voor de komende jaren. Deze ambities zijn gebaseerd op de financiële mogelijkheden. De nota die het college nu aan de gemeenteraad heeft aangeboden, is sluitend. Dit betekent dat alle uitgaven die de gemeente doet, kunnen worden betaald door de inkomsten. Maar voor 2027 voorziet het college een tekort. “Dat is een bewuste keus,” legt wethouder Van de Graaf uit. “Er zijn namelijk veel onzekerheden.” Hij doelt daarmee op de aankodiging van het Rijk om de uitkering van het gemeentefonds anders te gaan verdelen. Twee derde van de inkomsten van de gemeente komen uit het gemeentefonds en deze herverdeling pakt voor Brummen negatief uit.

Maar ook op kortere termijn zijn er onzekerheden. “We krijgen als gemeente te maken met hogere kosten voor salarissen van onze medewerkers als gevolg van het landelijk CAO-akkoord. En we hebben te maken met hoge inflatie. We weten op dit moment niet goed in welke mate deze hogere kosten worden gecompenseerd door meer geld van het rijk”, aldus Van de Graaf.

Ambities

Ondanks de onzekerheden is het college vastberaden om invulling te geven aan de ambities. “Die hebben wij in het coalitieakkoord vastgelegd,” licht de wethouder toe. “Wij willen 1.250 woningen bouwen voor onze inwoners, we blijven investeren in klimaat en duurzaamheid, in minder energieverbruik en in CO2-reductie. En er zijn grote opgaves in bestrijding van de armoede, jeugdzorg en opvang van vluchtelingen en statushouders. Maar we investeren ook volop in het centrum van Eerbeek en in het toerisme.”

Het is de afgelopen jaren gelukt de spaarpot van de gemeente te vullen. “Daardoor hebben we wat ruimte over om de belangrijkste zaken in het collegeprogramma in de komende jaren uit te kunnen voeren. En om extra mensen aan te trekken om de belangrijkste knelpunten aan te kunnen pakken.”

Bespreking door raad

Op donderdag 8 juni bespreekt de gemeenteraad de perspectiefnota in een speciaal raadsforum. Ook de eerste bestuursrapportage over 2023 en de jaarstukken over 2022 worden dan besproken. Deze stukken zijn terug te vinden op brummen.nl. Het is de verwachting dat de gemeenteraad op donderdag 22 juni een besluit neemt over dit document.