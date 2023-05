Lions verzamelen vreemd en oud geld

DOESBURG – Door middel van een verzamelzuil bij Albert Heijn in Doesburg gaan de leden van de Lionsclub Doesburg vreemd en oud geld inzamelen voor oogoperaties in de derde wereld. De Lions zijn via hun netwerk in staat om munten en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro’s en kunnen zo betalen voor oogoperaties.

Bijna iedereen heeft ergens nog wel buitenlands en/of oud geld in de bureau- of keukenla liggen en weet niet goed wat er mee te doen. Via de verzamelzuil wordt er een zinvolle bestemming aan gegeven. De opbrengst van de inzameling is bestemd voor oogoperaties en werkt volgens het ‘Robin Hood’ principe: de rijken betalen voor armen. Een staaroperatie kost 30 euro. Rijken betalen 15 euro boven de kostprijs. Met een Lions-bijdrage van 15 euro heeft de kliniek dan 30 euro om een arme blinde gratis te opereren. Een indrukwekkende film over een oogkamp in de Himalaya staat op vreemdenoudgeld.nl.

De Lionsclub Doesburg is een van de vijftig clubs in Nederland die aan de actie deelneemt. Jaarlijks wordt ruim 165.000 euro bijeengebracht, goed voor ruim 11.000 oogoperaties. Elke 10 euro van de actie verhoogt Wilde Ganzen tot 15 euro. Als het voor iemand niet mogelijk is het geld in de verzamelzuil bij de AH te doen, kan contact worden opgenomen met 06-51620499 en wordt een oplossing gevonden.