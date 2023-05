Legoworkshop in Angerlo druk bezocht

ANGERLO – Jacques Beemsterboer uit Doesburg was op maandag 1 mei te gast bij Komdersuut in Angerlo, waar hij een legoworkshop gaf. Iedereen was welkom om te komen spelen en bouwen met de bekende gekleurde blokjes, zowel kinderen als volwassenen. Ook de kleinere kinderen waren welkom, want Jacques had ook Duplo meegebracht. 22 Kinderen en hun ouders genoten van het bouwen en Komdersuut en Jacques kijken terug op een geslaagde middag.

Uitgestald over lange tafels lagen allemaal zakjes met daarin boekjes en legoblokjes. De kinderen konden zelf uitzoeken wat zij graag wilden bouwen en of dit nu één bouwwerk werd of dat er misschien wel vijf werden gemaakt, de kinderen waren helemaal vrij. De 5-jarige Mees was op het laatste moment nog druk bezig met zijn vierde bouwwerk. “Hij wil nog niet stoppen met bouwen, hij wil het zo graag afmaken,” aldus een trotse vader.

Rust door corona

In de coronaperiode kwam het werk van Jacques en zijn vrouw Wanda stil te liggen. Zij waren tot dat moment druk met de Nadine Foundation, opgericht na de moord op hun dochter Nadine, die op 20-jarige leeftijd werd doodgestoken door haar ex-vriend. De stichting ondersteunde diverse goede doelen en doelen tegen zinloos geweld, maar na zestien jaar vonden Jacques en Wanda het tijd om te stoppen met de stichting. “We hebben veel mooie dingen kunnen betekenen, maar het was goed geweest.”

Toen het stuk van voorlichtingen geven wegviel, begon Jacques na te denken over wat hij graag wilde gaan doen met zijn vrije tijd. Van kind af aan was hij al gek op Lego. “Ik kom uit een groot gezin en iedere verjaardag kreeg ik een doosje Lego. Op een dag had een kitten in de Legobak geplast, waarna mijn moeder besloot alles uit te koken. Alles was krom en onbruikbaar geworden. Daarna stonden we huilend boven de vuilnisbak, waar alles in verdween.”

In de coronaperiode kocht Jacques voor 450 euro bijna veertig kilo Lego om te bouwen. “Na een tijd was de logeerkamer gevuld met honderdvijftig legobouwwerken. Het leek mij leuk om dit ook op andere plekken te laten zien en eigenlijk te exposeren,” aldus Jacques. Inmiddels heeft Jacques 90 kilo aan legoblokjes liggen.

Workshops

Hij begon met kleine exposities, waar ook kinderen op afkwamen. Die kinderen vonden het dan wel even leuk om te kijken, maar wilden eigenlijk vooral graag zélf met de Lego spelen. Zo ontstond het idee om legoworkshops te geven. Jacques geeft workshops aan kinderen op scholen en in buurthuizen, maar ook aan (zwaar) getraumatiseerde kinderen. “Het mooie van Lego is dat kinderen zichzelf echt leren kennen. Ze krijgen te maken met verschillende emoties, zoals frustratie, succes en doorzettingsvermogen.”

Als voorbeeld noemt Jacques de 6-jarige Ben, die druk aan het bouwen is geweest bij Komdersuut. “Ben wilde heel graag een bepaalde auto in elkaar zetten en was niet bang om te vragen hoe iets moest. Vol trots liet hij elke keer zien dat hij een stapje verder was gekomen en op zijn trotst was hij toen de auto ook daadwerkelijk kon rijden,” vertelt Jacques.

De kinderen mogen de bouwwerken na de workshop niet mee naar huis nemen. “Soms zijn er wel eens kinderen die zó trots en blij zijn, dat ze het maar moeilijk vinden om alles dan weer achter te laten. Maar anders blijf ik kopen,” vertelt Jacques. Wel hield hij een verloting onder alle aanwezige kinderen. De winnaar, Hein, won een mooi legovliegtuig. Alle andere kinderen mochten uit een speciale bak iets moois uitzoeken. Jacques hoopt de komende tijd nog meer legoworkshops in de omgeving te mogen geven.

Foto: Susanne Jansen

De kinderen tijdens de verloting