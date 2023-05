LeerRijk en De Wensvogel gaan samen verder

DIEREN – Kindcentrum LeerRijk en De Wensvogel in Dieren gaan samen verder. Dinsdag 9 mei hebben de medezeggenschapsraden van de openbare basisscholen de fusieovereenkomst ondertekend. Doel van de fusie is kwalitatief goed onderwijs te behouden voor het centrum van Dieren. “In de komende vier jaar ontstaat een nieuw middelpunt voor de wijk.”

Reden voor de fusie is het afnemend aantal leerlingen van beide scholen. Er worden minder kinderen geboren in de kern van het dorp en dat zal de komende jaren zo blijven. Om te voorkomen dat één van de scholen te klein wordt, vindt het bestuur van Scholengroep Veluwezoom het verstandig de twee openbare scholen in het centrum samen te voegen. Meera Limpens wordt directeur van de nieuwe school.

Kindcentrum LeerRijk is gevestigd aan de Valeriuslaan. Na de fusie gaan beide scholen verder op de locatie aan de Geitenbergweg, waar nu al De Wensvogel gehuisvest is. Er komt een nieuw gebouw met bijpassend schoolplein, dat in 2026 klaar moet zijn.

Nieuw concept

In augustus starten het team en de leerlingen samen met een nieuw schoolconcept onder de noemer ‘Ik doe er toe!’. “Er is meer tijd en aandacht voor ieder kind: we gaan nog beter zien wat het nodig heeft, ook hoe je het nog meer kan stimuleren tot groei en ontwikkeling. De rol van ouders wordt het kindcentrum groter”, aldus de schoolleiders.

Het nieuwe kindcentrum krijgt de komende vier jaar vorm. Goede aspecten blijven behouden, zoals de lesmethoden, het buiten leren en de leerkrachten. Het is de bedoeling dat de school een middelpunt wordt in de wijk. Ouders en buurtgenoten kunnen elkaar twee keer per week ontmoeten bij een koffie-inloop.

Verlengde schooldagen

Er wordt samengewerkt met diverse partners, zoals cultuurbedrijf RIQQ, Sportbedrijf Rheden, Incluzio en de bibliotheek. Kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 krijgen op dinsdag extra lessen van deze partners. Hiervoor wordt de schooldag verlengd. Als dit goed bevalt, ook bij de ouders, komen er in de toekomst meer verlangde schooldagen.