Kunst4Daagse gemeente Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – In de gemeente Bronckhorst vindt van donderdag 18 mei tot en met zondag 21 mei voor de 15e keer de Kunst4Daagse plaats. Er kan vier dagen lang genoten worden van kunst, cultuur, gastvrijheid, kleinschaligheid en het prachtige landschap van de gemeente Bronckhorst.

Voor de bezoekers zijn vier mooie fietsroutes uitgezet die volop de gelegenheid bieden kennis te maken met het werk van ruim 100 kunstenaars op veelal bijzondere locaties. Iedereen is volledig vrij in hun keuze voor het startpunt van hun tocht, het aantal te bezoeken kunstenaars en de dagen waarop.

Drempt

Aan de Rijksweg in Drempt is Atelier Zepp Gerritsen te bezoeken. Kunstenaar Zepp Gerritsen drukt zich vooral uit in het werken met glas. Zo zijn er objecten te zien van gegoten en gefused glas en werken van lynx-art. Ook aan de Rijksweg te bezoeken, is Marietje Teunissen. Marietje boetseert allerlei verschillende vormen en objecten, soms in combinatie met hout en staal. Aan de Waardeel 15 zit Henk Stemerdink en in zijn atelier is de liefde voor de natuur te zien. Bij Liesbeth Pieterse aan de Wittehemelweg 23 is werk van inkt te zien, iPhone fotografie, droge naald etsen, werk met olieverf en met acyl. Marleen Jansen-Bus is te vinden aan de Gildeweg 47. Marleen schildert heel afwisselend, maar dieren komen het meeste voor in haar werk dat volledig met acrylverf is geschilderd.

Hummelo

Fieke Jolink haar atelier en cursusruimte Project1Art is te vinden aan de Van Heeckerenweg 1A in Hummelo. Fieke houdt zich al jaren bezig met schilderkunst, keramiek en andere kunstvormen. Naast opdrachten maakt ze vrij werk, met een diversiteit aan inspiratie en vormgeving.

Stichting WALHALLAb

In het kader van het lustrum wil de Kunst4Daagse steun verlenen aan de stichting WALHALLAb. De missie van WALHALLAb is jongeren uit te dagen en te stimuleren om optimaal hun talenten te ontwikkelen. Het is opgericht om jonge mensen heel veel kansen en uitdagingen te bieden wanneer deze kansen en uitdagingen door onderwijs, jeugdzorg en maatschappij onvoldoende geboden (kunnen) worden. Aan de deelnemende kunstenaars is gevraagd minimaal één miniatuur te ontwerpen met de maximale afmeting van 10x10x10 cm. De miniaturen zijn te koop bij de kunstenaars voor 30 euro, waarvan de helft naar WALHALLAb gaat.

Voor wie met de auto komt is er vaak parkeergelegenheid. De uitgezette routes zijn fietsroutes, houd daar rekening mee wat betreft parkeren. De locaties zijn gedurende vier dagen van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Het evenement is vrij toegankelijk.

kunst4daagsebronckhorst.nl